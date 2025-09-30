Atienden a 300 nuevos pacientes que sufren cáncer

La cantidad refleja la creciente demanda del Centro Oncólogico y los retos que enfrenta el sector salud de Tamaulipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En lo que va del año, el Centro Oncológico de Tamaulipas ha registrado cerca de 300 nuevos casos de cáncer, una cifra que refleja tanto el crecimiento de la demanda de atención especializada como los retos persistentes en el sistema de salud estatal.

El Dr. Francisco Velasco Canseco, director del centro, explicó que aunque la institución cuenta con una plantilla completa de oncólogos clínicos, médicos y quirúrgicos, el aumento de pacientes pone presión sobre los recursos disponibles, desde medicamentos hasta infraestructura.

“Cada paciente requiere un seguimiento integral: diagnóstico, laboratorio, cirugías, quimioterapia y, próximamente, radioterapia más avanzada”, detalló.

Para quienes llegan por primera vez al centro, la espera puede ser angustiante. Mariana López, diagnosticada con cáncer de mama, relató que antes los retrasos en la entrega de medicinas generaban ansiedad y temor por el avance de la enfermedad.

“Llegar aquí y saber que hay medicamentos disponibles y que el tratamiento se puede iniciar de inmediato cambia mucho la perspectiva”, dijo.

El director señaló que el suministro de medicamentos ha mejorado gracias a la coordinación con autoridades federales y estatales, pero reconoció que cada retraso previo representaba un riesgo importante para los pacientes.

La importancia de un acelerador lineal

Entre los avances más esperados se encuentra la instalación de un nuevo acelerador lineal, equipo que permitirá radioterapias más precisas y rápidas.

El búnker donde se instalará ya casi concluye su blindaje, y se prevé que en pocos meses entre en funcionamiento.

Para pacientes como Mariana, esto significa recibir tratamientos sin tener que viajar fuera del estado o esperar semanas por una cita.

El cáncer de mama en mujeres y el de próstata en hombres siguen siendo los diagnósticos más frecuentes.

Aunque la atención se centra en adultos, los costos de los tratamientos son altos y la complejidad exige personal altamente especializado.

“La inversión por paciente es considerable, pero cada avance representa una oportunidad de vida”, afirmó Velasco Canseco.

Pese a los avances, el centro enfrenta desafíos significativos: la demanda sigue creciendo, los tratamientos son costosos y el sistema debe coordinar la atención con otras zonas de referencia.

Sin embargo, el incremento de pacientes también evidencia la confianza de la población en la institución.

Con más de 300 nuevos casos en menos de un año, el Centro Oncológico de Tamaulipas se convierte en un termómetro de la salud pública estatal, mostrando la urgencia de seguir ampliando recursos, infraestructura y cobertura para atender a quienes más lo necesitan.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN