Menor sufre fractura durante actividad deportiva en Ciudad Madero

La situación generó la movilización inmediata de brigadistas de Voluntarios Zona Sur.

CIUDAD MADERO.- Un menor de 10 años resultó con una fractura mientras participaba en actividades deportivas en el campo de la colonia Benito Juárez, en Ciudad Madero.

De acuerdo con testigos, el niño cayó de manera accidental durante un juego, lo que ocasionó una lesión en una de sus extremidades.

La situación generó la movilización inmediata de brigadistas de Voluntarios Zona Sur.

Los rescatistas se encargaron de la valoración inicial y estabilización del menor en el sitio.

Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia de Cruz Roja Estatal al área de Traumatología para recibir atención especializada.

El incidente provocó alarma entre los presentes, quienes señalaron la importancia de contar con servicios de emergencia oportunos.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón