«No estoy prófugo» dice el padre de Gabita

Afirma en su red social que interpondrá un recurso de revisión en contra de la orden federal

TAMPICO, TAM.- A través de su Instagram Alejandro A acusado de sustraer de manera violenta a su hija de 3 años Gabita publicó el siguiente mensaje.

«No estoy prófugo ni mucho menos secuestré a mi hija, de hecho YA EXISTE UNA SUSPENSIÓN donde se ordena que no se me prive de la GUARDIA y CUSTODIA de Alexa y Gabriela lo sabe, pero hacerse de la vista gorda le funciona más para seguir con su circo mediático, así como también sabe que mi hija esta bien y muy feliz conmigo, porque instancias como el DIF y la escuela a donde acudía mi hija se lo han hecho saber, pero claro, no eso no va a decir porque ella quiere seguir manipulando y empatizando en redes, fingiendo que teme por la vida de Alexa.

Además se interpondra un recurso de revisión contra la orden federal llena de irregularidades donde NUNCA FUI NOTIFICADO como todos aseguran para hacer la entrega de mi hija, pero Gabriela prefiere seguir haciendo ruido con la alerta Amber y crear presión y MANIPULACIÓN social, como siempre lo ha hecho.

Pronto estaré subiendo toda la información completa y tendrán todo más claro, mientras tanto los invito a informarse en los juzgados no en las redes sociales»; concluye la publicación de Alejandro A.

Ayer la colectiva feminista Mujer Manglar dio a conocer que se había lanzado la alerta Amber para localizar a Gabita y señalaba que habían pasado 31 días desde que la niña fue arrancada ilegal y violentamente de manos de su madre Gabriela.

Hoy apareció en redes sociales Alejandro A para dar a conocer su versión de los hechos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón