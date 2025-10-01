Sin indemnización ni apoyos, víctimas de la iglesia de la Santa Cruz siguen esperando justicia a dos años del derrumbe

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A dos años del colapso de la parroquia de la Santa Cruz, las víctimas y sus familias siguen sin recibir indemnización, apoyo económico ni respaldo de la Iglesia católica.

El abogado Roberto Alejandro Ramírez Padilla, asesor jurídico de 12 afectados informó lo anterior y dijo que fue calificado como un accidente.

“Bueno, como ya ese dominio público es conocido que la Fiscalía emitió un ejercicio de la acción penal. Nosotros hace 1 año, casi 1 año exactamente, solicitamos una audiencia de garantías ante un juez de control, el cual reafirmó que a quien le asiste la razón es el Ministerio Público. ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a quedar como un accidente. Solamente como un accidente. Como un accidente”, expuso.

Respecto al dictamen de la Fiscalía, el abogado compartió: “Por parte de la fiscalía manifestaron que fue derivado a la salinidad que hay en la zona conurbada y que eso generó la afectación o el daño de las varillas, que fue derivado también a la cantidad de autobuses, camiones, vehículos que pasan y la vibración que generan al pasar estos vehículos fueron generando la afectación de la estructura”.

Sobre los apoyos, aseguró que fueron prácticamente nulos: “No, no ha recibido ningún tipo de apoyo por ningún otro medio ni por ningún otro persona. La iglesia católica… la iglesia sigue doliéndose como una víctima más. El padre de la iglesia él sigue en su postura de que es una víctima más, de que esto fue un accidente y pues lo cierto es que los accidentes no existen, las negligencias sí”.

El abogado recordó casos concretos:

“Mi cliente de nombre Iván, tiene 30 a 33 años y tiene ya dos años que no puede trabajar. O sea, ha sufrido tres cuatro operaciones porque tuvo fractura de tibia y peroné. En el hospital Canseco le hicieron una cirugía de la cual quedó mal. Tuvo que buscar apoyo con un médico particular y es caro, las cirugías son arriba de 100 mil pesos”.

También habló del impacto en familias que perdieron a seres queridos:

“El señor José y la señora Georgina perdieron a su hija Edith, están a cargo de su nieto, dejó un menor en orfandad. ¿De cuántos años? El menor tiene 7 años ya. Según varios políticos se iban a apoyar en cuestiones de becas para escuela y no. Lo único que supe hace unos días es que el señor José estuvo presentando un montón de requisitos y muchos escritos a través del gobierno del Estado para que la actual presidenta de Tampico le diera un trabajo”.

Ramírez Padilla reveló la solicitud de indemnización:

“En su momento tendríamos que haber hecho la valoración correspondiente, pero por lo menos se estaba pidiendo 2 millones de pesos por las víctimas. Por cada víctima que falleció y con cuestión de las personas que se vieron lesionadas, que ya no pudieron trabajar, entre ellos un ingeniero, se pedía que se cubrieran todos y cada uno de los gastos de sus cirugías, que hago mención, son cirugías de arriba de 100 mil pesos por el simple hecho de honorarios médicos y material”.

Sobre el poder de la Iglesia, el abogado agregó:

“En cuestión católica creo que el clero sigue teniendo mucho poder, a pesar de que las estadísticas dicen que cada año pierden en cientos de fieles, yo creo que sigue teniendo mucho poder”.

Agregó que, aunque hubo reuniones con representantes eclesiásticos, nunca se concretó apoyo. “Varios de mis clientes fueron entrevistarse con el anterior obispo y quien dijo que iba a dejar todo en manos de la justicia. Ahorita tengo entendido que no hay un obispo como tal acá. No hay un obispo. Ellos anunciaron que iba a haber misas, pero esto no ayuda absolutamente en nada a las personas. No, como tal no”.

Finalmente, recordó lo que exigían las familias: “Nosotros lo que reclamábamos era una indemnización para las víctimas, que se cubrían todos y cada uno de los gastos médicos de ellos, que se les diera una indemnización como reparación de daño moral. Y sobre todo eh con la cuestión del menor que quedó en orfandad el apoyo educativo”.

El colapso ocurrido el 1 de octubre de 2023 dejó 12 personas fallecidas y más de 60 heridas. Dos años después, los afectados continúan sin justicia ni apoyo real.

Por. José Luis Rodríguez / La Razón