Aclara alcaldesa de Tampico que calaveras instaladas en zona centro no pertenecen al municipio.

La presidenta municipal explicó que se trata de una situación entre particulares, al referirse al conflicto que denunciaron los artistas Gulliver y Manuel Martín Pérez Muñoz

TAMPICO, TAMAULIPAS.- «Las calaveras instaladas en la calle peatonal Salvador Díaz Mirón, en la zona centro de Tampico, no son propiedad del Ayuntamiento de Tampico»; aclaró la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, luego de que surgiera una polémica en las redes sociales por el reclamo de artistas plásticos hacia una empresaria presuntamente vinculada al gobierno municipal.

La presidenta municipal explicó que se trata de una situación entre particulares, al referirse al conflicto que denunciaron los artistas Gulliver y Manuel Martín Pérez Muñoz, quienes aseguran que la empresaria Alejandra Hernández les adeuda 177 mil pesos por la elaboración de esculturas.

“Quiero de decirles que esas calaveras no son propiedad del Ayuntamiento; muchas de ellas tienen el nombre de quien las patrocinó. Como gobierno municipal no tenemos nada que ver con esas calaveras… Es un problema de particulares, 100%”

Sobre los señalamientos de que la empresaria, Alejandra Hernández habría sido funcionaria o parte del equipo de campaña de la actual administración, la alcaldesa lo negó.

“Ella no estuvo en campaña conmigo, no fue funcionaria del municipio. Es una amiga mía que me ha apoyado en lo que le he solicitado, pero sin costo alguno para el Ayuntamiento. Pueden verificar por transparencia que no se compraron calaveras; lo que ella haga no tiene que ver con mi administración ni con mi persona”

Villarreal Anaya expresó que las esculturas fueron prestadas por empresarios con el propósito de embellecer el centro de la ciudad durante la temporada de «Día de Muertos», buscando recrear un ambiente similar al Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

Advirtió que ninguna publicación en redes sociales o sitios web no oficiales puede considerarse fuente oficial, reiterando que en el portal de transparencia del municipio no existe registro de pago alguno por dichas obras.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón