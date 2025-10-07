Activan alerta para atender a una estudiante de la secundaria 52 en la colonia Jesús Elías Piña

Resultó con una fractura en un tobillo



11:59 am

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una estudiante de 14 años sufrió hoy una fractura de tobillo en la secundaria 52 en la colonia Jesús Elias Piña de Tampico. Para atender la emergencia, acudieron elementos de voluntarios zona sur de Tamaulipas tras recibir la llamada de familiares quienes reportaron tener media hora solicitando una ambulancia. Los elementos voluntarios valoraron las condiciones en que se encontraba la estudiante y entablillaron la lesión del tobillo derecho. Después al sitio arribó una unidad de emergencia de Ambulancias ASL para trasladar a la adolescente a un centro Hospitalario. Por. Cynthia Gallardo La Razón