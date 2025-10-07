Atacan a balazos el vehículo del presidente de Ecuador Daniel Noboa

La caravana fue atacada cuando se trasladaba hacia la localidad andina de Cañar (sur) y luego Noboa participó de un acto público en Cuenca.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso este martes 7 de octubre de un ataque a balazos contra el vehículo en el que viajaba por el sur del país, en medio de protestas indígenas en rechazo a su gobierno, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

«Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente», dijo Manzano a la prensa y aseguró que el mandatario salió ileso.

Videos difundidos por la presidencia muestran la escena desde el interior de uno de los vehículos cuando varios objetos chocan contra los vidrios y alguien al interior grita «agachen la cabeza».

Otras imágenes del exterior muestran a un grupo de manifestantes, algunos de ellos indígenas con trajes tradicionales, que lanzan piedras y palos contra la caravana que pasa por la carretera seguida de una tanqueta y en medio del sonido de sirenas.

En esa ciudad el presidente mostró su rechazo a lo ocurrido: «Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. La ley aplica para todos. (…) No vamos a permitir que un poco (algunos, ndlr) de vándalos eviten que trabajemos por ustedes».

Desde el 22 de setiembre Noboa enfrenta protestas, con el bloqueo de vías en varias provincias por parte de la mayor organización de pueblos originarios del país (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

Las manifestaciones dejan un indígena fallecido por impactos de balas, unos 150 heridos entre civiles, militares y policías, y un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de oenegés de derechos humanos.

Manzano señaló que el gobierno presentó una denuncia por «tentativa de asesinato» contra Noboa.

El mandatario «está haciendo su agenda con normalidad», añadió.

