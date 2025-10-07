Cáncer de mama acecha a mujeres

Llaman a la conciencia sobre cáncer de mama; Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en incidencia

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Ante el preocupante incremento de casos de cáncer de mama en Tamaulipas, estado que ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor incidencia, la presidenta y fundadora de la Asociación Civil “Guerreras con Turbante”, maestra María Teresa Salinas López, lanzó un llamado urgente a la conciencia para que mujeres, principalmente las jóvenes y hombres acudan a realizarse estudios médicos de detección oportuna.

Salinas López estimó que cuatro de cada diez mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, y reveló que ya se han detectado también casos entre varones.

“El cáncer llega a gente joven. Tengo una chica de 26 años con cáncer de mama… al mes, sí tenemos un alto índice de mujeres diagnosticadas con esta enfermedad. A mí me ha tocado ver dos casos en hombres, uno de 38 años y otro de 57. Desafortunadamente ya lo estamos viviendo”

La presidenta de Guerreras con Turbante lamentó que el padecimiento esté afectando cada vez a mujeres más jóvenes, incluso desde los 22 años.

“Esta chica ahorita tiene 23 años, empezó a los 22. Ya le hicieron una mastectomía, está en tratamiento, pero el cáncer se ha extendido y seguimos en la lucha”

Indicó que la concientización sobre el cáncer de mama no debe limitarse al mes de octubre, sino mantenerse durante todo el año.

Exhortó a las mujeres a perder el miedo y acudir al médico ante cualquier anomalía. “No tengas miedo, luego dicen: «sí, me toqué una bolita, pero tengo miedo»… dejamos pasar el tiempo y cuando vamos al doctor ya estamos en etapa tres o cuatro, cuando pudo haberse detectado en la etapa uno”

Finalmente, recomendó iniciar la autoexploración mamaria desde el comienzo de la menstruación y recordó que instituciones de salud, así como el DIF Tampico, realizan campañas permanentes y ofrecen mamografías gratuitas a partir de los 40 años en distintas colonias del municipio.

Por. Cynthia Gallardo

Expreso La Razón