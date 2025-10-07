Detectan 10 casos de virus coxsaquie en escuelas de Tampico

Hay un salón en "clases en línea" para prevenir riesgo de contagios

TAMPICO, TAMAULIPAS.- 10 casos del virus coxsaquie se detectaron en escuelas primarias de Tampico; informó hoy el regidor del cabildo porteño, Vladimir Castellanos García.

«Aquí en Tampico comentaba que había alrededor de 10 casos confirmados en algunas escuelas de la Morelos»

El integrante del cuerpo edilicio de Tampico expresó que las autoridades educativas determinaron las «clases en línea» para un salón de la escuela primaria «Francisco Veyro» con el objetivo de prevenir riesgo de contagio del padecimiento y señaló que no hay una alerta sanitaria como tal, pero sí el llamado a las madres y los padres de familia para cuidar de sus hijas e hijos.

«En algunas se ha aislado al grupo, se han enviado a clases virtuales para evitar que haya contagios… se llega a dar se ha dado en una o dos personas por grupo se ha aislado al grupo para estar en observación se va a clases en línea para estar monitoreando… Un grupo nada más… Estar al pendiente nada más, no podemos hacer algo que sea alarmante pero sí estar al pendiente de que no vaya a crecer y tomar las medidas necesarias para evitar que se haga algo más grave»

Castellanos García dijo que en planteles educativos como: «Francisco Veyro»; «Patria» y «Carlos A. Carrillo» de la colonia Morelos se han detectado casos del virus coxsaquie y se implementaron filtros sanitarios para el uso de gel antibacterial.

Solicitó a las madres y a los padres de familias estar atentos a la detección de granos en bocas, manos y pies para reportarlos a los planteles educativos y evitar enviarlos a las aulas para prevenir contagios.

El regidor del cabildo de Tampico implementa acciones coordinadas con el Distrito de Salud para el Bienestar II para emprender acciones de sanitización mediante limpieza clorada dentro de los planteles educativos.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón