Entrega Gobierno Federal más de 26 millones de pesos bimestrales en becas a estudiantes de Tampico

A nivel estatal, más de 103 mil estudiantes de 600 planteles de nivel medio superior resultaron beneficiados el ciclo pasado

TAMPICO, TAM.- Para evitar la deserción escolar y fortalecer la continuidad educativa, el Gobierno Federal destina más de 26 millones de pesos bimestrales en becas a 14 mil 548 estudiantes de Tampico, desde nivel secundaria hasta profesional, informó hoy Nadia Lizbeth Ochoa Becerra, coordinadora de Becas Federales para el Bienestar en Tamaulipas.

“En Tampico, 8 mil 671 estudiantes reciben la beca Rita Zetina; 5 mil 838 jóvenes de bachillerato son beneficiarios de la beca Benito Juárez y 39 alumnos del nivel superior acceden a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. En conjunto, representan una inversión bimestral superior a los 26 millones de pesos»

Ochoa Becerra estimó que en el presente ciclo se integrarán 36 mil alumnos de nuevo ingreso, quienes actualmente realizan su registro para acceder a la beca universal “Benito Juárez”, trámite que permanecerá abierto hasta el 15 de octubre.

De igual forma, la plataforma para la beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro” dirigida a estudiantes de nivel superior de escuelas prioritarias también continuará habilitada hasta el 15 de octubre.

La coordinadora recordó que uno de los principales requisitos es presentar la CURP certificada, trámite gratuito que debe realizarse en línea.

Hoy, la alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya, acompañada de Nadia Ochoa Becerra, inauguró un módulo de becas federales en la Delegación Zona Norte de Tampico, con el objetivo de acercar la atención y evitar que los jóvenes tengan que trasladarse hasta Altamira para realizar sus gestiones.

Finalmente, la funcionaria federal adelantó que para 2026 se prevé incorporar a estudiantes de nivel primaria a la beca “Rita Zetina”, iniciando durante el primer semestre con alumnos de cuarto a sexto grado, y en el segundo, con los de primero a tercero, ampliando así el alcance del programa educativo.

Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón