Eugenio Derbez habla sobre la supuesta infidelidad a Dalilah con Alessandra

El actor fue cuestionado por los medios sobre las declaraciones que dió Dalilah Polanco en 'La Casa de los Famosos'.

Eugenio Derbez y Dalílah Polanco fueron tendencia en redes sociales hace unos días después de que la actriz comentará en La Casa de los Famosos que una de sus parejas le había sido infiel y se enteró de esto tras la publicación de unas fotos en una revista en la que se veía a su entonces novio con una mujer.

Tras esto, los internautas aseguraron que el exnovio del que hablaba Dalílah Polanco era Eugenio Derbez, quien habría engañado a la actriz con Alessandra Rosaldo.

Por si fuera poco, resurgieron las supuestas fotos que vio Dalílah Polanco. En dichas imágenes se ve a Eugenio Derbez en un estacionamiento junto a Alessandra Rosaldo.

Eugenio Derbez responde si le fue infiel a Dalílah Polanco

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo fueron captados por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México en donde fueron cuestionados sobre los rumores de infidelidad.

“Yo nada más les digo: ‘no hay nota’, hemos hablado abiertamente de nuestra relación Ale y yo y están sacando una nota de hace veinte años. De que terminé una novia para andar con mi mujer, mi esposa. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento”.

Quien respondió los cuestionamientos de la prensa fue Eugenio Derbez, mientras que Alessandra Rosaldo se mantuvo en silencio.

“Ella no tiene nada que decir. Llevo veinte años con mi mujer y no hay nota”, dijo el famoso.

Por otra parte, Eugenio Derbez también habló sobre una de las recientes declaraciones que hizo Victoria Ruffo, quien aseguró que el actor no fue un buen papá y ahora que sus hijos son mayores es un buen amigo para ellos.

“Ya no caigo en las provocaciones de Victoria”, señaló.

En cuanto a los rumores de infidelidad, Dalílah Polanco no ha hecho declaraciones al respecto, ya que hace unos días salió del reality show en el que obtuvo el segundo lugar.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR