VIDEO: Enormes olas se registran en el malecón de Puerto Vallarta por huracán ‘Priscilla’

En redes sociales se han compartido imágenes de las altas olas que se han presentado la tarde de este martes 7 de octubre en las costas de Puerto Vallarta

De acuerdo con el último informe de Conagua, a las 15:00 horas de este martes 7 de octubre, el epicentro del Huracán Priscila se localiza a 345 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur y a 535 kilómetros al este de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, se desplaza hacia el oeste noroeste a 15 kilómetros por hora, causando lluvias intensas y alto olejaje.

Protección Civil de Jalisco emitió una alerta este martes 7 de octubre de bandera roja en las playas de Puerto Vallarta, debido a que el incremento del oleaje y las condiciones del mar se han visto afectadas debido a que el Huracán Priscila se acerca a estas costas mexicanas, se han presentado oleajes de 3 a 4 metros de altura.

En videos difundidos en redes sociales, se puede ver como en el malecón de Puerto Vallarta las olas de hasta 4 metros de alto azotan contra la infraestructura, provocando que el agua alcance más altura. Esto que podría parecer una razón para alejarse del mar ha atraído la atención de turistas y locales que han acudido a ser empapados por las olas.

Mientras tanto en Cabo San Lucas, se han registrado fuertes lluvias que han causado inundaciones importantes en la zona periférica del municipio. Un video se viralizó en donde se ve como la fuerza del agua se lleva un vehículo que estaba estacionado, fue arrastrado mientras un hombre intentaba frenar la situación.

El Huracán Priscila

La Comisión Nacional del Agua notificó que el huracán Priscilla se intensificó a huracán categoría dos, lo que ocasionará lluvias intensas en regiones de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit durante las próximas horas, no se descarta que se convierta en categoría 3 durante las próximas 24 horas.

Debido a esto se pronostican lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa y norte y centro de Nayarit, Mientras que en Jalisco y Colima podrían caer lluvias de 25 a 50 milímetros, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora en estos estados. Además, se prevé un oleaje de hasta 6.5 metros de altura.

En el siguiente video compartido por el equipo de redes de observación del #SMNmx, se observa el #Oleaje que causa #Priscila en el malecón de Puerto Vallarta, #Jalisco. Se prevé que continúe durante las próximas horas pic.twitter.com/oqYdewoNMH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2025

Las precipitaciones mencionadas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO