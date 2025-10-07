VIDEO: Guardavidas rescata a joven entre la lluvia y las olas del huracán ‘Priscilla’

Guardavidas rescató a un joven que fue arrastrado por la corriente en Manzanillo durante el huracán Priscilla.

En medio de las restricciones por el huracán Priscilla en costas del Pacífico mexicano, un guardavidas de Manzanillo protagonizó un rescate heroico al salvar a un joven que fue arrastrado por la corriente mientras nadaba en Playa La Boquita, pese a las advertencias de peligro.

El momento fue captado en video por el equipo de salvavidas, quienes relataron que su compañero Armando se encontraba surfeando cuando el mar comenzó a mostrar toda su fuerza. Entre el viento, la lluvia y el rugir de las olas, escuchó gritos de auxilio que lo llevaron a reaccionar de inmediato.

Rescate en condiciones extremas

El joven se encontraba en la desembocadura de la laguna, sin posibilidad de regresar por sí mismo. Armando se lanzó al mar y logró ponerlo a salvo, demostrando que su entrenamiento y experiencia como guardavidas fueron clave para evitar una tragedia.

El grupo de salvavidas compartió el video en redes sociales, donde el acto fue reconocido como un ejemplo de valentía y compromiso con la seguridad pública, especialmente en condiciones climáticas extremas.

Recomendaciones de Protección Civil durante la época de huracanes

Protección Civil recomienda mantenerse informado por canales oficiales, evitar zonas de riesgo y preparar una mochila de emergencia con artículos esenciales.

Antes del huracán

Infórmate solo por medios oficiales como Protección Civil, Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.

Prepara una mochila de emergencia con:

Documentos importantes (actas, identificaciones, pólizas).

Agua embotellada y alimentos no perecederos.

Botiquín de primeros auxilios.

Radio portátil y lámpara de mano con baterías.

Identifica refugios temporales y rutas de evacuación.

Refuerza tu vivienda:

Coloca cinta en forma de X en ventanas.

Instala paneles de madera si es posible.

Cierra puertas, ventanas y cortinas.

Desconecta aparatos eléctricos y corta el suministro de gas y agua.

Durante el huracán

No salgas de casa ni del refugio, salvo por emergencia grave.

Evita ríos, arroyos, calles inundadas y el mar.

No uses velas ni veladoras, opta por lámparas de pilas.

Mantente alejado de ventanas y estructuras metálicas.

Sigue las indicaciones de evacuación si las autoridades lo ordenan.

Después del huracán

Espera indicaciones oficiales antes de salir.

Evita cables eléctricos caídos o zonas anegadas.

Revisa tu vivienda por daños estructurales.

Reporta emergencias a las autoridades locales.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR