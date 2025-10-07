VIDEO: Mujer revela que su novio se acostó con su mamá en su despedida de soltero y después falleció

La historia termina con un final muy trágico y ha preocupado a los internautas, pues se trata de un ab?so seXu@l

La ilusión de una boda y del amor eterno quedó destruida cuando en plena despedida de soltero, la madre del novio abusó sexualmente de él, pues según le confesó ella misma, quería ser “la última mujer” que su hijo tocara antes de contraer matrimonio y entregarse a otra mujer.

Este brutal caso que esconde un abuso sexual se viralizó recientemente en TikTok, gracias a una cuenta que relata historias anónimas conocida como ‘El Diario de Mamá’, que contó a detalle cómo una mujer quedó devastada a días de su boda. Según cuenta, su prometido le confesó que se acostó con su propia madre, no por decisión suya, más bien porque fue drogado y agredido sexualmente por la mujer que le dio la vida.

“Él se quería morir porque su mamá había sido la mujer que se había encargado de darle su despedida de soltero, su propia madre. Para mí fue tan terrible escuchar esa confesión de él, porque estábamos a un día de casarnos”, comenzó a relatar la influencer que sacó a la luz esta historia.

De acuerdo con lo que detalló, días antes de la boda su prometido quiso contarle toda la verdad, pero no pudo, aunque la culpa y las heridas emocionales lo llevaron a romper el silencio a tan solo un día de la boda.

¿Cómo ocurrió todo?

‘El Diario de Mamá’ relató que fue la madre del novio quien le organizó la despedida de soltero, pero que el festejo fue en su propia casa y con algunos amigos, y familiares. Pero la extrema condición que la mujer pidió fue que su nuera no asistiera, pues era únicamente una celebración para el novio.

Tras este incidente la relación entre los novios comenzó a cambiar drásticamente, pues él dejó de contestarle las llamadas a su novia y también dejó de verla a la cara, además que él comenzó a mostrarse afectado emocionalmente. Todo el tiempo, también externaba sus dudas sobre llegar al altar, pues no sabía si era o no lo correcto.

Cabe destacar que las dudas no venían por la falta de amor por su novia o deseos de hacerla su esposa, sino por la violación de la que fue víctima a manos de su propia madre. Según se sabe, fue en esta fiesta de despedida de soltero que su madre lo drogó para abusar de él.

“Yo tenía serias sospechas entre mi suegra y él, porque decía es demasiada la sobreprotección, a esta señora nada le gusta, lo que yo le preparo ella lo bota; desde el día que él me propuso matrimonio, ella le dijo a él que lago yo le estaba haciendo porque eso no era normal, que apenas llevábamos 8 meses de conocernos y ya casarse”, dijo.

En el primer encuentro, días antes de la boda, el novio trató de contarle la verdad a su futura esposa, confesando que había pasado algo, pero sin el valor suficiente para externarlo. No fue hasta faltando un día para llegar al altar que finalmente le contó lo ocurrido, aunque tenía autolesiones en los brazos.

De acuerdo con los detalles, al estar rodeado de tíos, primos y amigos, se emborrachó y que en uno de los tragos percibió un color diferente que decidió ignorar, pues su madre le había dicho que era para tranquilizarlo.

“Dice que después de eso, él se acuerda de lo que hizo, porque eran sus deseos, pero que él no veía quién estaba al frente de él; que cuando él se tomó eso (la bebida), la mamá empezó a despedir a todo el mundo, que la fiesta se había acabado”, agregó.

Según le habría contado el novio a su prometida, él empezó a hablarle de una forma muy morbosa a su madre, aunque en un inicio él quería encontrarse con su futura esposa para relajar los ánimos, aunque su madre no lo dejó. En cambio, se lo llevó a su habitación y allí, “pasaron cosas”.

En un primer momento él se quedó dormido y cuando despertó vio que estaba acostado junto a su madre. Al instante le pidió perdón por lo que habría ocurrido bajo los efectos del alcohol, hasta que su madre le confesó que esas fueron sus intenciones.

“La señora muy tranquila le dijo: ‘No mi amor, tranquilo, yo también quería. Yo quería ser la última mujer que usted tocara antes de entregárselo a ella, porque es el hombre que críe y usted va a ser muy correcto con ella y yo no quería que usted se fuera de mi lado sin conocer al hombre que yo había criado”, le respondió.

Ante la sorpresa que él se llevó, no dudó en externar que era tanto su dolor que no sabía qué hacer respecto a su compromiso y también respecto a su madre. Por su parte, la novia se puso en el dilema de apoyarlo o dejarlo a su suerte, aunque al final decidió darle su respaldo.

Ante ello, llegaron al altar con la prohibición de invitar a la madre y si bien los primeros meses todo iba bien, pronto tuvo que ser internado en un centro para mejorar, cayó en el alcoholismo hasta que finalmente regresó con su mamá.

La mala noticia para la novia fue que al poco tiempo de que su esposo regresó a la casa de su madre, él murió, aunque no dio detalles ni razón de la causa de muerte. Claro que la suegra, le prohibió despedirse y formar parte del funeral. El caso se volvió sumamente viral en TikTok, donde acumula más de 14 millones de reproducciones y mensajes como:

Si le hacía eso de adulto, se imaginan lo que le hacía de niño.

No dudaría que desde pequeño hiciera eso, pero él no lo recuerde.

¿Por qué lo están culpando a él? Si de todos los afectados de esa situación, él fue la víctima mayor.

La mamá le dio la vida y también se la quitó.

No entiendo por qué está tan normalizado que las mamás de los varones estén enamoradas de ellos.

Él prefirió morir antes de estar sometido con su madre.

