Actriz de Bélgica golpea en el pecho a niño, creyó que la iba a ASALTAR; él solo quería una selfie

La actriz de 45 años de edad es investigada por la Policía de París tras el incidente que involucró a un grupo de hermanos en el Campo de Elíseos

FRANCIA.- Nawell Madani, una popular actriz originaria de Bélgica, ha recibido críticas en plataformas digitales tras presuntamente agredir con una patada a un pequeño que intentó pedirle una fotografía, mientras caminaba en calles de París, Francia. De acuerdo con el medio Le Parisien, el pequeño cayó al suelo tras la patada y entró en shock, por lo que fue trasladado al Hospital Necker, donde brevemente fue dado de alta, durante el pasado lunes 6 de octubre.

La actriz y humorista belga, de 45 años de edad, es investigada por la Policía de París, luego de la agresión cometida sobre la avenida de Campo de Elíseos. De acuerdo con sus declaraciones, Madani creyó que estaba a punto de ser asaltada, por lo que reaccionó de forma violenta.

Actriz creyó que el menor la iba a asaltar

Nabil, uno de los hijos mayores de Bebethan, relató para sus hermanos que ella era una reconocida actriz, con quien había participado como extra en una de sus películas de comedia, por lo que el grupo de hermanos corrieron entusiasmados hacia ella.

Sin embargo, el padre de la víctima, aseguró que la actriz se enfadó luego de que sus cuatro hijos corrieran se acercaran bruscamente, por lo que les exigió que se detuvieran, pero dos de ellos no escucharon, lo que derivó en la agresión contra el pequeño, identificado como Djulian.

Djulian quería acariciar el perro de la actriz

Betheban explicó que su hijo intentó acariciar el perro que llevaba Madani en su bolso, momento en el que la intérprete belga confundió el gesto con un intento malicioso y le dio una fuerte patada en el pecho. Así mismo, reveló que Madani se alejó por su cuenta, sin siquiera comprobar cuál era el estado de salud de Djulian.

Nawell Madani durante un stand up de comedia en París

FOTO:

@NawellMadaniAct

«El niño salió volando y se estrelló contra el suelo. Mientras estaba en el suelo, la oí decirle: ‘Ahora sí que me vas a respetar», reveló el padre para medios locales.

Nabil se enfureció por la golpe contra su hermano y la confrontó, momento en el que Nawell utilizó su celular para grabarlos e insultarlos, acusando a los niños de asaltantes y llamándolos «matones y escoria».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO