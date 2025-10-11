Crece el nivel del río Pánuco; autoridades prevén afectaciones en zonas bajas de Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En tan solo 24 horas, el nivel del río Pánuco aumentó 1.52 metros, al pasar de 5.32 metros el viernes 10 de octubre a 6.90 metros este sábado 11, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El nivel crítico del afluente es de 7.30 metros, por lo que autoridades mantienen constante vigilancia ante el riesgo de desbordamiento.

El director de Protección Civil de Tampico, José Antonio Marín Flores, informó que el incremento está relacionado con el fenómeno de marea alta, que provoca elevaciones nocturnas en el nivel del agua.

“Hemos visto tanto físicamente como en los datos que existe marea alta, y eso ocasiona que por las noches y madrugadas suban los niveles; durante el día bajan”.

Indicó que en la colonia Guadalupe Victoria se mantiene un bombeo parcial, ya que el área presenta encharcamientos cuando las lluvias son intensas, aunque en ausencia de éstas el problema se debe más al desbordamiento del río.

El funcionario advirtió que, debido a los escurrimientos provenientes del estado de Veracruz, en los próximos días podrían registrarse afectaciones en zonas bajas de Tampico, principalmente en las colonias cercanas a los ríos Pánuco y Tamesí.

“El nivel del Pánuco está en 6.90 metros y se espera que continúe creciendo; esa agua llegará a Tampico en unos días”

Actualmente, el nivel del río Tamesí se ubica en 1.62 metros, cerca de su punto crítico de 1.80 metros, y se prevé que siga aumentando de forma paulatina.

Como medida preventiva, se mantienen tres refugios temporales habilitados: el Auditorio Municipal, la delegación de la zona norte y el Centro de Bienestar y Paz del sector Moscú.

Durante la última jornada, cuatro personas(tres adultos y un bebé) solicitaron apoyo para trasladarse al refugio del sector Moscú debido al ascenso del Tamesí; permanecieron ahí durante la noche y regresaron a su vivienda al día siguiente.

“Fueron las únicas personas que pasaron la noche en el refugio. En los demás no hubo registros”, precisó Marín Flores.

El monitoreo de las cuencas de los ríos Pánuco y Tamesí continúa con apoyo de Conagua, la Guardia Estatal, Protección Civil Regional, la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, Bomberos y Tránsito, que recorren sectores como Pescadores, Sauce y Sembradores de la Amistad para atender cualquier eventualidad.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón