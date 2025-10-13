Denunciarán a responsables de rellenar el jagüey de la Pedrera

El Presidente Municipal, Armando Martínez solicitó que revisen la situación y, si encuentran alguna irregularidad, presenten la denuncia que corresponda

ALTAMIRA, TAM.- El Gobierno de Altamira denunciará a quien resulte responsable de rellenar de forma ilegal el jagüey del Ejido La Pedrera, una acción que, según habitantes, ocasionó el desbordamiento e inundación de más de 20 casas durante las lluvias de la semana pasada.

El secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, confirmó que es uno de los principales reclamos de los afectados.

“El reclamo de la gente es que la inundación se debió a qué esté jagüey ha sido rellenado de forma ilegal y eso ha ocasionado que se haya desbordado y se están tomando cartas en el asunto”.

El funcionario indicó que el Presidente Municipal, Armando Martínez Manríquez solicitó que revisen la situación y, si encuentran alguna irregularidad, presenten la denuncia que corresponda.

Pérez Ramírez reconoció que hubo una contingencia extrema por estas lluvias y fue una situación muy alarmante, aunque afortunadamente el estrago ya pasó.

Actualmente, el Secretario del Ayuntamiento, es quien coordina los trabajos de limpieza en las casas afectadas.

Por Óscar Figueroa

La Razón