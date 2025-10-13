Lady Gaga se une a ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

Lady Gaga se une al elenco de la esperada secuela que reunirá a Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt

Lady Gaga, la ‘Mother Monster’ que ha conquistado la música, el cine y la moda, se une oficialmente a la esperada secuela ‘El diablo viste a la moda 2’. La producción, que arrancó su rodaje el pasado 30 de junio en Nueva York y continúa en Milán, ha dejado ver que la superestrella será parte de su elenco.

Reparto de ‘El diablo viste a la moda 2’

Veinte años después del estreno de la primera película, ‘El diablo viste a la moda 2’ reunirá al elenco principal: Meryl Streep retomará su icónico papel como Miranda Priestly, la temible editora de Runway.

Anne Hathaway volverá como Andy Sachs; Emily Blunt regresa como Emily Charlton, y Stanley Tucci como el entrañable Nigel Kipling.

Además del elenco original, se suman nombres como Kenneth Branagh (quien interpretará al esposo de Miranda), Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, Rachel Bloom y Patrick Brammall, este último como el nuevo interés amoroso de Andy.

Además, Donatella Versace ya filmó un cameo en Milán, mientras que Anna Wintour, la mismísima directora de Vogue, apareció en una escena viral junto a Streep caracterizada como Miranda Priestly.

David Frankel, director de la cinta original, también está al frente de esta secuela, con guion de Aline Brosh McKenna, quien adaptó el bestseller en 2006.

¿Cuál es la trama de ‘El diablo viste a la moda 2’?

La nueva trama está inspirada en la novela Revenge Wears Prada: The Devil Returns (2013) de Lauren Weisberger y gira en torno al reencuentro entre Andy y Miranda en un contexto donde la digitalización y las redes sociales redefinen la moda.

La tensión central estará marcada por el choque entre Miranda y Emily, ahora convertida en una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo que controla presupuestos publicitarios vitales para Runway.

¿Cuál es el papel de Lady Gaga en ‘El diablo viste a la moda 2’?

Aunque aún no se ha confirmado si interpretará a una diseñadora vanguardista, una editora rival de Miranda o incluso a sí misma, aunque todo apunta a que será esta última opción.

Por ahora, Lady Gaga ya fue vista en el set de Milán durante el desfile de Dolce & Gabbana en la Milan Fashion Week. Ahí compartió escena con Meryl Streep y Stanley Tucci.

LADY GAGA IN MILAN, ITALY. pic.twitter.com/Ac83I74jKI — pop culture gal (@allurequinn) October 11, 2025

Vestida con su inconfundible estilo dramático y sofisticado, la cantante- actriz despertó la euforia de los fanáticos presentes en el rodaje. Lo que sí es seguro es que su participación marcará un punto clave en la narrativa.

Gaga no solo es reconocida por su versatilidad actoral —recordemos que ganó el Oscar a Mejor Canción Original por A Star Is Born y fue nominada por House of Gucci—, sino también por su estrecha relación con la moda, un mundo en el que ha sabido moverse con originalidad y osadía.

¿Cuándo se estrena ‘El diablo viste a la moda 2’?

‘El diablo viste a la moda 2’ llegará a los cines el 1 de mayo de 2026, y desde ya se perfila como uno de los estrenos más comentados de la década. Entre la nostalgia por el regreso de personajes icónicos, los cameos de diseñadores reales y la incógnita sobre el papel de Lady Gaga, la película promete ser un espectáculo a la altura de la moda.

Desde su estreno en 2006, ‘El diablo viste a la moda’ se convirtió en un clásico moderno. La cinta recaudó más de 300 millones de dólares, consiguió dos nominaciones al Oscar y le otorgó a Meryl Streep un Globo de Oro.

Dos décadas después, la secuela promete actualizar el discurso con una mirada al presente: el declive de las revistas impresas, el poder de las redes sociales y la transformación de la industria de la moda.

Lo único seguro es que, con la llegada de Gaga al elenco, esta secuela ya tiene asegurado un nuevo giro cultural. Como diría Miranda Priestly: “That’s all”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR