Altamira suma 20 casos de Coxsackie

Ante esta situación, las autoridades de salud coordinan acciones con planteles educativos para reforzar las medidas preventivas.

Los casos del virus de Coxsackie siguen en aumento en el municipio de Altamira, al sumar ya 20 contagios.

El director de la Jurisdicción Sanitaria Número 12, Carlos Arturo Juárez del Ángel, comentó que la principal estrategia se centra en la instalación de filtros sanitarios en los planteles.

“Nos exhorta a trabajar con el sistema educativo para poner filtros escolares y la detección oportuna de los niños que tengan algún síntoma en pies manos y boca”.

El funcionario señaló que la medida aplica para las más de 200 escuelas de nivel básico en Altamira, donde se debe instalar el filtro sanitario. Sin embargo, descartó la suspensión de clases en aquellos grupos donde se confirmen casos de Coxsackie. En su lugar, se reforzará la higiene, que consiste principalmente en el lavado de manos.

Juárez del Ángel aclaró que, hasta el momento, los contagios no representan un brote concentrado.

«Los casos de este virus han sido de manera dispersa en la localidad, no hay un foco en específico”, concluyó el Director de la Jurisdicción Sanitaria.

Óscar Figueroa

La Razón