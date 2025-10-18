¡A volar!

El ‘Avión’ Sarmiento dio el triunfo a Correcaminos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Después de la turbulencia… el Avión enderezó el vuelo.

Con un certero cabezazo de Mario “Avión” Sarmiento, Correcaminos UAT volvió a la senda del triunfo al vencer 1-0 a Dorados de Sinaloa, en un duelo de sotaneros que le da a la UAT un respiro vital en el cierre del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

Con cinco canteranos en el once inicial, el técnico Jorge Urbina apostó por la juventud… y le respondieron. Destacaron las actuaciones de Marco López, Mario Sarmiento, Alán Aguilar y Rafael Arce, jugadores que habían tenido pocos minutos, pero que firmaron una noche de entrega.

El primer tiempo fue intenso y con dominio naranja. Correcaminos generó las oportunidades más claras y al minuto 28 tuvo la ocasión inmejorable para abrir el marcador desde el manchón penal. Sin embargo, Geonathan Barrera, arquero del Gran Pez, adivinó el disparo de Giovani Hernández y mantuvo el cero en su portería.

El panorama se complicó para Dorados en el cierre de la primera mitad: Leonardo Vargas fue expulsado al 45+2, dejando a los sinaloenses con diez hombres y obligando al técnico Ramírez a reacomodar su esquema defensivo.

El desgaste se hizo sentir y el golpe final llegó a ocho minutos del silbatazo. En un centro medido al área, Mario “Avión” Sarmiento se elevó por los aires y conectó un cabezazo imparable que se incrustó en las redes para el 1-0 definitivo.

Dorados intentó reaccionar en los últimos minutos, pero nunca encontró claridad frente al arco.

Correcaminos, consiguió el primer triunfo al mando de Jorge Urbina y les da respiro pero viene un calendario difícil pues visitarán a Cancún.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO