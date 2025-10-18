Atienden cerca de 20 personas en Refugios Temporales

En rueda de prensa, de autoridades estatales y municipales se informó que se mantienen atentas de la creciente del río Pánuco.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante la creciente del río Pánuco cerca de 20 personas son atendidas en los Refugios Temporales de Tampico, habilitados en el Centro de Bienestar y Paz de la colonia Vicente Guerrero, sector Moscú, y el Auditorio Municipal.

De acuerdo a la presidenta municipal, Mónica Villarreal 10 personas más también llegarán al Auditorio.

“Tenemos en el refugio de la Moscú a 11 personas y tenemos 6 en el Auditorio Municipal, un total de 19 personas, y en el recorrido que hicimos ayer en la noche en la Guadalupe pues ya acordamos con una familia que habita ahí en 8 casas que el día de hoy ya nos pusimos de acuerdo con Marina van a ir con ellos a las 12 del día, serían 10 personas más en el Auditorio Municipal”

La presidenta municipal expresó que funcionan los refugios temporales, sobre todo para quienes habitan en la margen del río Pánuco, a quienes que residen por el canal de la Cortadura, que son espacios vulnerables y bajos, para que sepan que puedan acudir a los refugios que ya están habilitados.

Por Cynthia Gallardo

La Razón