Atrapan a pareja; llevaban cadáver en su vehículo

Al ver la policía conductor trató de esquivarlos hasta ser detenido; al inspeccionar la unidad vieron que llevaban envuelto en cartón una persona fallecida en estado de putrefacción

REYNOSA, TAMAULIPAS.- Elementos de la Guardia Estatal capturan a una pareja con un cadáver en Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal adscritos a Reynosa capturaron a un hombre y una mujer que transportaban el cadáver de una persona no identificada en su vehículo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron en la avenida La Joya, del fraccionamiento Villas de Imaq, en dicha ciudad.

Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia en la zona cuando notaron que el conductor de un Nissan Versa comenzó a acelerar y a esquivarlos, lo que les resultó sospechoso.

Al interceptarlos, descubrieron que los ocupantes eran un hombre y una mujer, quienes mantienen una relación de amistad.

La situación se agravó cuando los policías detectaron en el interior del auto una silueta humana envuelta en cartón, que desprendía un fuerte olor a putrefacción.

Ante estos hechos, los elementos procedieron a detener a la pareja y los pusieron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones que aclaren lo sucedido.

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON