Choque múltiple en Victoria deja dos lesionados; ocurrió en Hombres Ilustres y del Valle

Dos personas resultan lesionadas al participar en un choque en el que participaron tres unidades en la Avenida Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un choque múltiple se registró la mañana del viernes en el cruce de la Avenida Tamaulipas con la Avenida del Valle.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas. Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar tras reportes de que el conductor de una camioneta Nissan se quejaba de dolor en el cuello.

Asimismo, el copiloto de un sedán Sentra resultó lesionado al golpearse contra el parabrisas.

Aunque este último requería mayor atención médica, se negó a recibirla, al igual que el conductor de la camioneta.

Por ello, los técnicos en urgencias médicas procedieron a retirarse.

Los vehículos involucrados en la colisión fueron una Jeep Compass, manejada por un hombre; una pickup Nissan; y el sedán Sentra.

Se desconoce la trayectoria de los automóviles al momento del accidente, así como la responsabilidad del mismo, ya que oficiales de tránsito local se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.

Por Alfredo Peña

Fotos Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON