Cresta del río Pánuco se dirige hacia el sur de Tamaulipas; autoridades mantienen vigilancia constante

El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, informó que la cresta de la creciente del río Pánuco avanza hacia la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, informó que la cresta de la creciente del río Pánuco, considerada una de las más grandes en los últimos 70 años, ya transitó por el municipio de Pánuco, Veracruz, y avanza hacia la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Durante la reunión del Consejo Estatal y Municipal Extraordinario de Protección Civil, en la que participaron los alcaldes Mónica Villarreal Anaya (Tampico), Erasmo González Robledo (Ciudad Madero) y Armando Martínez Manríquez (Altamira), junto con autoridades estatales y municipales, Quiroga Álvarez subrayó que esta avenida es histórica por su magnitud, al ser la tercera más grande registrada en la región.

“Tenemos tiempo suficiente para evitar pérdidas humanas, que es lo más importante. Las acciones que ya emprendieron los alcaldes y sus equipos de Protección Civil nos dan tranquilidad para enfrentar esta situación con orden y coordinación”, señaló el funcionario estatal.

Explicó que el nivel del río se ha mantenido estable en las últimas siete horas, lo que indica que el mayor volumen de agua ya está en tránsito desde Veracruz hacia Tamaulipas. Se estima que el pico de la creciente podría reflejarse durante el día de mañana, aunque aclaró que no existe un precedente reciente que permita calcular con precisión su comportamiento.

“Estamos hablando de una avenida que no tiene paralelo reciente. Calculamos que el agua tardará unas 80 horas en recorrer los 82 kilómetros que separan Pánuco de esta zona conurbada”

Reconoció la coordinación con las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, quienes se encuentran listos para brindar apoyo a la población en caso necesario. Sin embargo, descartó afectaciones mayores o evacuaciones masivas, al señalar que los niveles actuales no representan un riesgo extremo.

“Vamos con optimismo, porque a diferencia de lo que ocurrió en el norte de Veracruz y el oriente de San Luis Potosí, aquí se ha trabajado de manera preventiva. Nuestros alcaldes están al frente, monitoreando y tomando decisiones con base en información técnica y actualizada”, afirmó.

Finalmente, Quiroga Álvarez indicó que se mantendrá comunicación permanente con autoridades de Veracruz para coordinar apoyos y reforzar medidas preventivas en las zonas ribereñas del sur de Tamaulipas.

Por Cynthia Gallardo

La Razón