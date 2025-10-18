Cuatro músicos pierden la vida tras volcadura en San Luis Potosí

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 150, donde el vehículo en el que viajaban los músicos salió de la cinta asfáltica

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Una fatal volcadura registrada la noche del viernes sobre la carretera 57, al sur del municipio de Matehuala, dejó como saldo la muerte de cuatro integrantes del grupo musical ADN Rockmantic Band, originario de Ciudad Mante, Tamaulipas.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 150, donde el vehículo en el que viajaban los músicos salió de la cinta asfáltica y sufrió severos daños.

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia y dos ambulancias, que prestaron atención a varios lesionados, mientras que autoridades confirmaron el fallecimiento de cuatro personas en el sitio del percance.

Elementos de la Guardia Civil Estatal y Protección Civil realizaron el levantamiento de los cuerpos, así como las labores necesarias para restablecer la circulación vehicular en la zona.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni detalles sobre las causas del accidente, por lo que las investigaciones continúan.

El lamentable hecho ha generado consternación entre seguidores de la banda y en la comunidad artística de Tamaulipas, donde el grupo era conocido por su propuesta musical dentro del género pop/rock romántico.

CON INFORMACIÓN DE QUADRATIN SAN LUIS POTOSÍ