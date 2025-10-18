Envía Gobierno de Altamira más de 10 toneladas de ayuda

En apoyo a damnificados por inundaciones en el estado de Veracruz

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En una muestra de solidaridad con las familias afectadas por las intensas lluvias en el norte de Veracruz, el Gobierno Municipal de Altamira, encabezado por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, envió más de 10 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad a las comunidades damnificadas.

La ayuda fue recolectada a través de una campaña impulsada en coordinación con el Sistema DIF Altamira, presidido por la C.P. Rossy Luque de Martínez, así como con la participación activa de todas las dependencias municipales, instituciones educativas, la iniciativa privada y ciudadanía en general.

“Vamos a trasladar todo este apoyo al centro de acopio de Protección Civil Regional, y de ahí se distribuirá a las personas que lo necesitan”, informó el presidente municipal.

Por su parte, la presidenta del DIF Altamira envió un mensaje de apoyo a las familias veracruzanas: “decirle a todos nuestros hermanos de Veracruz que se ven afectados que en Altamira los queremos y los apreciamos”.

La recolección y envío de esta ayuda responde al llamado del gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, quien ha promovido un gobierno humanista y solidario, exhortando a los municipios a sumarse de manera activa a esta causa.

Con acciones como esta, el Gobierno de Altamira refrenda su compromiso social y su vocación de servicio con quienes más lo necesitan, consolidándose como un municipio solidario ante las emergencias que afectan a la región.

Por. Óscar Figueroa