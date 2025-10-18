Erasmo González reconoce apoyo del Gobernador Américo para proteger a familias maderenses

Ya listo el refugio temporal en el auditorio "Américo Villarrea Guerra".

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El presidente municipal Erasmo González Robledo insistió a la población que se localiza en márgenes del río Pánuco y zona de «La Barra» y Hermenegildo Galena, ha mantenerse en estado de alerta por la creciente del río Pánuco; mientras que, reconoció el respaldo del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, por todos los servicios de apoyo que en la coordinación con los del Gobierno Municipal se mantienen en estado de alerta para proteger a las familias que puedan estar al alcance de algún riesgo.

Vamos a continuar muy cerca de la población, pero además ya listo el refugio temporal en el auditorio «Américo Villarrea Guerra». Importante que población este atenta al estado de emergencia para su mejor resguardo.

Erasmo González, reiteró que el trabajo es permanente por parte del gobierno de la ciudad, se restauran vialidades en colonias afectadas por las lluvias; pero también se da mantenimiento a canales pluviales.

RETIRAN PALIZADA DE PLAYA

Desde el pasado martes, el Gobierno de Ciudad Madero intensificó las labores de limpieza en playa Miramar, luego de que la creciente del río Pánuco arrastrara una gran cantidad de palizada, lirio acuático y desechos, entre ellos botellas de PET.

Al respecto, el presidente municipal resaltó que estos trabajos se realizan a lo largo de los ocho kilómetros de playa, todo ello con el objetivo de mantenerla en óptimas condiciones para los visitantes y garantizar un entorno limpio y seguro.

Explicó que dichas acciones son ejecutadas por cuadrillas de la Dirección Operativa de Playa, integradas por 18 trabajadores, apoyados con dos camiones de volteo y dos retro excavadoras. Asimismo, la Dirección de Servicios Públicos colabora en la limpieza del Boulevard Costero, además se realiza el mantenimiento de jardineras, guarniciones, banquetas y en las labores diarias de recolección de basura.