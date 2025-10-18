Hombre muere tras ser atacado por su propio gallo de pelea

El sujeto que perdió la vida este impactante suceso fue identificado como Jorge Luis Castillo Corzo de 55 años de edad

MÉXICO.- Un hombre perdió la vida el pasado fin de semana en un palenque clandestino de Lima, Perú luego de haber sido atacado por su propio gallo de pelea, el cual, le produjo una herida mortal que lo hizo sufrir una inquietante agonía pues murió desangrado, el dramático momento quedó registrado en video y no pasó mucho tiempo para que las imágenes llegaran a plataformas digitales donde se hicieron virales y originaron todo tipo de reacciones.

Este desafortunado episodio ocurrió la tarde del pasado domingo 12 de octubre en un palenque clandestino ubicado en el distrito de Paramonga, provincia de Barranca en el departamento de Lima, Perú y la dramática acción en la que un hombre resultó herido por su propio gallo de pelea fue capturada en video por uno de los asistentes a dicho evento, quien aparentemente también se encargó de difundirlo en plataformas digitales.

El gallo le provocó un corte profundo a su cuidador tras atacarlo. Foto: X: CronicaPolicial

Así fue el momento exacto en el que un gallo ataca a su cuidador y le provoca una herida mortal

En las imágenes que circulan en plataformas digitales se puede apreciar que la pelea de gallos ya había comenzado, sin embargo, los animales lanzados al ruedo no se atacaron como se tenía previsto, por lo que uno de los cuidadores decidió ingresar al ruego para tomar a su ejemplar y volver a iniciar la jugada, sin embargo, en cuanto el enfurecido animal lo vio entrar se le abalanzó provocándole una profunda herida en la pierna con la afilada navaja que momentos antes le ataron en una de sus patas, lo cual, es habitual en este tipo de enfrentamientos.

Tras sufrir la brutal herida, el hombre identificado como Jorge Luis Castillo Corzo de 55 años de edad comenzó a desangrarse con rapidez por lo que sus familiares y otras personas que lo acompañaban decidieron trasladarlo a un centro de salud ubicado en las cercanías del inmueble donde se llevó a cabo el referido evento clandestino de peleas de gallos, sin embargo, los médicos ya no pudieron hacer mucho por él y confirmaron su deceso destacando que el hombre tenía una profunda herida que afectó la arteria femoral.

Una vez que se confirmó el fallecimiento del criador de gallos identificado como Jorge Luis Castillo Corzo las autoridades de Lima, Perú informaron que se inició una exhaustiva investigación para deslindar responsabilidades de estos hechos pues como se dijo antes, el evento en cuestión se realizó de manera clandestina, por lo que no se contaba con ningún tipo de seguridad ni con personal médico para atender alguna situación como la que acabó con la vida de un gallero, sin embargo, hasta el corte de esta redacción, no se reportan personas detenidas.

Como se dijo antes, el video de este lamentable episodio se hizo viral en plataformas digitales y se originaron todo tipo de opiniones en torno a prohibición de este tipo de eventos pues además de considerar que hay maltrato animal, esta práctica también representa un evidente riesgo mortal tanto para los cuidadores como para los asistentes, sin embargo, las autoridades limeñas no han emitido información sobre este tema.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.