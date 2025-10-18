Incendian camioneta en colonia de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una camioneta presuntamente fue incendiada la madrugada de este sábado en el municipio de Altamira, fue reportada como pérdida total.

Autoridades informaron que el siniestro ocurrió en la calle Angélica de la colonia Adelitas, a las 03:00 horas aproximadamente.

El reporte del incidente movilizó a las unidades 6 y 5 de Bomberos Voluntarios, a cargo de Salvador Vargas.

El personal de la corporación acudió al sitio y trabajó por varios minutos para controlar el fuego, el cual consumió por completo la unidad.

Testigos que presenciaron el hecho comentaron que, supuestamente, un sujeto le aventó algo a la camioneta para quemarla, vecinos intentaron evitar que el fuego se extendiera, pero se salió de control.

A pesar de la magnitud del fuego, no se reportan personas lesionadas, mientras que seguridad vía tomó conocimiento del incidente para iniciar las investigaciones que ayuden a dar con el responsable del acto.

Los incendios de vehículos son una de los principales servicios que atienden las corporaciones en la localidad, el principal factor que los causa son los cortocircuitos.

Por Oscar Figueroa

La Razón