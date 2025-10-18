Lluvias reducen hasta 30% las ventas de pescado en el mercado 18 de Marzo

MADERO, TAMAULIPAS.- Las recientes lluvias e inundaciones registradas en la zona sur de Tamaulipas provocaron una caída de hasta 30 por ciento en las ventas de pescado y mariscos en el mercado 18 de Marzo, reconoció el comerciante Luis Vázquez.

“El problema fue que la gente no salió, muchas colonias se inundaron y las ventas bajaron durante unas dos semanas”, explicó. Pese a ello, aseguró que el producto local no ha faltado: “Sí hay pescado de la laguna, chocomite, curvina y robalete, aunque se complica un poco porque la corriente revuelve el agua”.

Indicó que el abastecimiento de especies de mar también se vio afectado, pues las condiciones meteorológicas impidieron que las embarcaciones salieran a altamar. “No había permisos por las tormentas y eso redujo la llegada de guachinango y otros productos marinos”, detalló.

Con la mejora del clima en los últimos días, el comerciante dijo que se ha reactivado la venta y el flujo de clientes en el mercado. “Gracias a Dios ya se empieza a ver más movimiento”, comentó optimista.

Respecto a los precios, señaló que algunos productos incluso bajaron. “La pulpa estaba en 320 y ahorita anda entre 250 y 260 pesos el kilo; el camarón mediano de la laguna se mantiene en 150 pesos y el resto, como el filete, negrillo o trucha, sigue estable”, detalló.

Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón