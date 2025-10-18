Mejoran infraestructura sanitaria y vial en zona centro de Ciudad Madero

La obra contempló la sustitución de aproximadamente 100 metros lineales de tubería sanitaria

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Con la reposición del pavimento en la calle Henry Dunant, en la zona centro de Ciudad Madero, COMAPA SUR concluyó de manera integral los trabajos de rehabilitación de una línea general de drenaje, beneficiando directamente a las familias y comercios ubicados en este sector densamente poblado.

La obra contempló la sustitución de aproximadamente 100 metros lineales de tubería sanitaria, así como la reposición del concreto hidráulico en la superficie intervenida, garantizando una infraestructura más eficiente y segura para el desalojo de aguas residuales.

Con estos trabajos, se mejora de manera significativa el entorno urbano de una zona de gran afluencia en Ciudad Madero, donde se concentra una importante actividad comercial y peatonal.

A través de acciones como ésta, COMAPA Sur reafirma su compromiso con el bienestar, la seguridad y la calidad de vida de las familias del sur de Tamaulipas.

Por. Mario Prieto.