Piden a comerciantes denunciar a ladrón tras incidente «penoso»

El secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez lamentó el hecho y exhortó a las víctimas a denunciar formalmente al detenido.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La detención y amarre de un presunto ladrón por parte de comerciantes en la zona centro de Altamira fue calificada como una situación aislada y penosa.

El secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez lamentó el hecho y exhortó a las víctimas a denunciar formalmente al detenido.

«Considero que se trató de una situación muy penosa para el municipio, sin embargo es una situación aislada que nunca se había dado en la ciudad».

Informó que cooperan con las autoridades y con las personas que resultaron víctimas de esta persona.

Destacó que el presunto ladrón se encuentra detenido. Por ello, hizo un llamado urgente a los locatarios y empleados afectados para que interpongan la denuncia en el Ministerio Público.

«Le pedimos a los comerciales y empleados que sufrieran algún tipo de robo por parte de esta persona que lo denuncien, aun estamos a tiempo de hacerlo por robo o el delito que resulte en contra de la persona detenida el viernes».

Sobre la demora en la respuesta de la Guardia Estatal, el funcionario dijo que la situación fue complicada a pesar de los acuerdos previos con la corporación estatal.

«La instrucción del alcalde es vigilar la ciudad, no tan solo la zona centro, sino toda la ciudad y en el caso de la Guardia Estatal que fue una situación muy complicada porque apenas tuvimos conocimiento de los hechos se reportó de forma inmediata, pero la respuesta no fue inmediata como hubiéramos querido, a pesar de que un día antes el presidente había acordado con la mesa de construcción de paz que iba estar una seguridad en la zona centro a través de elementos vía tierra y esperamos que prevalezca», puntualizó.

El secretario confirmó que ya existe una denuncia formal presentada por una persona y aseguró que el municipio trabajará para prevenir robos en la zona centro.

El presunto ladrón fue detenido en el Bulevar Allende tras un intento de robo, una vez sometido por los comerciantes lo llevaron hasta la Presidencia Municipal de Altamira.

Por. Oscar Figueroa

La Razón