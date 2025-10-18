Realiza Pemex en Tamaulipas envío de ayuda humanitaria a Poza Rica, Veracruz

MADERO, TAMAULIPAS.- Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó un envío de víveres donados por su personal en Tamaulipas, destinados a la población de Poza Rica, Veracruz, afectada por el desbordamiento de ríos y arroyos tras las recientes lluvias intensas.

Las Trabajadoras y trabajadores de los distintos centros de operación de Pemex en el estado de participaron en la colecta, que busca apoyar a las familias damnificadas y fortalecer la solidaridad institucional con las comunidades vecinas.

Entre los productos enviados se incluyen agua embotellada, alimentos no perecederos como frijol, arroz, aceite, pastas, atún y conservas; además de artículos de higiene personal y limpieza como papel sanitario, pañales, cloro, jabones y toallas sanitarias.

La Gerencia Regional de Relaciones Laborales Norte fue la encargada de coordinar la recepción y organización del acopio, en el que participaron diversas áreas administrativas y operativas de la empresa.

Pemex destacó que esta acción forma parte de su compromiso social con el bienestar de la población y refrendó su disposición de continuar las labores de colecta para apoyar a quienes más lo necesiten.

La empresa productiva del Estado mantiene abiertos los centros de acopio en sus instalaciones, en apoyo a las familias veracruzanas afectadas por las inundaciones recientes.

Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón