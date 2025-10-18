Se estabiliza el Pánuco en 7.30 m; 420 personas siguen en albergues y 20 comunidades incomunicadas

VERACRUZ.- El nivel del río Pánuco se estabilizó en 7.30 metros durante las últimas horas, sin presentar ascenso ni descenso, confirmaron autoridades de Protección Civil municipal del municipio de Pánuco, Veracruz.

Pese a ello, el gobierno local mantiene la alerta operativa al considerar que el afluente no tiene un “tope” definido y que un nuevo incremento podría ocurrir si persisten aportaciones río arriba.

El director de Protección Civil, Luis Hernández, explicó que el agua comenzó a salir del cauce a partir de los 7.10 — 7.15 metros.

Sin embargo, fue al alcanzar los 7.30 m cuando la inundación alcanzó a las colonias Chimalpopoca y Paseo Real, asentadas fuera de los bordos de contención.

De acuerdo con la información, ambas zonas permanecen anegadas con alturas estimadas de entre 30 y 40 centímetros en viviendas.

Hernández compartió que desde hace cuatro días se emitió la invitación preventiva a evacuar, lo que permitió que 420 habitantes aceptaran el traslado a albergues activados por el municipio.

El funcionario subrayó que la decisión de refugiarse oportunamente evitó emergencias nocturnas o rescates de último minuto en techos o azoteas.

“No podemos afirmar que ya alcanzó su máximo porque el río no tiene un límite de crecimiento. Lo que tenemos hoy es una estabilización, pero sigue siendo una enorme masa de agua que permanece contenida por esclusas, compuertas y bordos”, dijo.

Puente aéreo y ruta fluvial sostienen abasto

En paralelo a las labores de vigilancia y reforzamiento estructural, el municipio mantiene activo un puente aéreo para abastecer a 20 localidades consideradas incomunicadas por tierra, donde el tránsito terrestre quedó interrumpido por acumulados de agua y daños en rutas rurales.

La entrega de víveres, medicamentos y artículos de primera necesidad también se realiza por vía fluvial en puntos donde el río permite acceso controlado.

Hernández precisó que el balance logístico, incluye “decenas de vuelos cortos” y un abastecimiento sostenido a poblaciones ribereñas que quedaron aisladas tras el incremento sostenido del afluente.

Las autoridades locales informaron que el eventual descenso de la cresta de agua podría iniciar “en horas” siempre que el reporte río arriba —donde ya se observa tendencia a la baja— continúe consistente y sin nuevas avenidas.

No obstante, se insistió en que la vigilancia no se relajará hasta corroborar un descenso sostenido y verificable.

“Hoy el dato positivo es la estabilización; el riesgo disminuye, pero no desaparece. La instrucción es mantener la vigilancia, mantener a salvo a la población en albergues y no bajar la guardia en el reforzamiento”, concluyó el director de Protección Civil.

Por. José Luis Rodríguez Castro La Razón