Sheinbaum supervisa en Tampico el monitoreo del río Pánuco; descartan riesgo por crecida

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que, por instrucciones de la Presidenta, se mantiene el seguimiento puntual al cauce del río

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó desde Tampico que el Gobierno Federal mantiene vigilancia permanente sobre el crecimiento del río Pánuco, cuyo nivel se mantiene estable y no representa riesgo para la población.

“Me informa el gobernador, y por el reporte de Protección Civil, que se está monitoreando; hasta ahora no hay riesgo. Pero, de todas maneras, es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco aquí, cerca de Tampico, para poder estar alerta en los siguientes días, si es que pudiera haber un aumento en el nivel”, señaló la mandataria en un video difundido a través de sus redes sociales.

Durante su visita, la Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por el general de División Juan José Gómez Ruiz, comandante de la IV Región Militar, y por el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Jesús Adolfo Amparán Hernández, quienes supervisan las acciones preventivas en la zona.

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que, por instrucciones de la Presidenta, se mantiene el seguimiento puntual al cauce del río, que alcanzó su punto máximo en la estación hidrométrica de Las Adjuntas, cercana a Tamuín, y actualmente muestra una tendencia a la baja.

Villarreal Anaya indicó que las autoridades municipales y estatales ya activaron protocolos de alerta en las zonas bajas, con albergues listos y suministros suficientes para atender a la población en caso de ser necesario.

“Estamos trabajando de manera coordinada con Protección Civil, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, para garantizar la seguridad de las familias que habitan en el área de influencia del Pánuco”, afirmó.

POR. STAFF