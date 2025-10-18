Tamaulipas se prepara para tener nuevos safaris; se instalarían en Jiménez, Soto la Marina y Aldama

El vocal ejecutivo de la dependencia, Eduardo Rocha Orozco, adelantó que los nuevos espacios estarán ubicados en Soto la Marina, Jiménez y Aldama



2:51 pm

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En los próximos meses se abrirán nuevos safaris turísticos y de conservación en distintos municipios del centro y sur de Tamaulipas, como parte de una estrategia para fortalecer el turismo ecológico y el aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre. Los proyectos estarán ubicados en Soto la Marina, Jiménez y Aldama, donde actualmente se trabaja en la regularización de las Unidades de Manejo Ambiental (UMAs) y en la planeación técnica de cada sitio. El safari del rancho El Tinieblo, en Jiménez, continúa en desarrollo y no se encuentra detenido, aunque aún se espera información actualizada sobre su avance. Asimismo, la UMA Jacinto Canek, especializada en cocodrilos, prepara su proyecto ejecutivo, que contempla mejoras en infraestructura y una partida destinada a la alimentación de las especies. Estos espacios forman parte de una estrategia estatal para diversificar el turismo de naturaleza, fomentar la conservación de especies y generar oportunidades económicas para las comunidades locales. Por. Antonio H. Mandujano