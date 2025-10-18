¡Válgame Dios! Clonan otra vez el Facebook del Obispo de Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Nuevamente, el obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, monseñor Óscar Efraín Tamez Villarreal, advirtió nuevamente sobre la creación de perfiles falsos en Facebook que están utilizando su nombre e imagen para enviar solicitudes de amistad y difundir publicaciones que no le pertenecen.

El jerarca católico pidió a la ciudadanía “tener cuidado y hacer caso omiso de mensajes o publicaciones de cualquier perfil que, aunque tenga mi imagen o mi nombre, no corresponde a mi cuenta oficial ni a la de la Diócesis de Ciudad Victoria”.

Tamez Villarreal explicó que las cuentas auténticas que administra se utilizan exclusivamente para compartir el Evangelio diario y difundir fotografías de sus actividades pastorales, por lo que exhortó a los fieles a mantener el contacto únicamente a través de esos canales verificados.

“Como bien saben, mis cuentas las utilizo para compartir con ustedes el Evangelio diario, así como fotos de las distintas actividades pastorales, así que mantengamos nuestro contacto y cercanía”, expresó el obispo.

Esta no es la primera vez que ocurre una suplantación de identidad en su nombre.

Entre los meses de junio y julio de este mismo año, monseñor Tamez Villarreal ya había advertido sobre el mismo problema, cuando también se detectaron perfiles falsos que intentaban hacerse pasar por él en redes sociales.

La Diócesis de Ciudad Victoria reiteró el llamado a la feligresía para mantenerse atenta ante este tipo de fraudes digitales y verificar siempre la autenticidad de las cuentas antes de interactuar o compartir contenido.

Por Antonio H. Mandujano