Rehabilitación del Cárcamo Primavera: Un paso hacia un sistema hidrosanitario más eficiente

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En un esfuerzo conjunto por mejorar la infraestructura hidrosanitaria de la región, Comapa Sur ha llevado a cabo una significativa intervención en el cárcamo Primavera, un equipo que ha estado en funcionamiento durante más de 30 años. Esta acción, que se alinea con las prioridades del gobierno del estado y la Secretaría de Recursos Hidráulicos, es parte del compromiso asumido en el acuerdo de colaboración con los alcaldes de Tampico y Ciudad Madero.

Durante el fin de semana, un equipo técnico de Comapa Sur realizó un trabajo ininterrumpido de 24 horas para reemplazar el múltiple de descarga de los equipos de bombeo, que presentaba un deterioro considerable debido a la corrosión provocada por los gases de las aguas residuales. Esta intervención es crucial para garantizar un bombeo eficiente y continuo, lo que ayudará a prevenir encharcamientos y asegurar un manejo adecuado de las aguas residuales en la zona.

Más de 15 colonias se beneficiarán directamente de esta mejora, que incluye también la sustitución de válvulas y accesorios, reforzando así la infraestructura en su conjunto. Con estas acciones, el cárcamo Primavera, situado cerca de la Laguna del Carpintero, estará mejor preparado para enfrentar las necesidades futuras de la comunidad.

Este esfuerzo no solo refleja el compromiso de Comapa Sur con la rehabilitación y conservación de la infraestructura, sino que también destaca la importancia de una colaboración efectiva entre las autoridades locales y el gobierno estatal para proporcionar a los habitantes de Tampico y Ciudad Madero un sistema hidrosanitario que funcione de manera óptima y sostenible.

Por. Mario Prieto.