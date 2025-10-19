Boletos para Serie Mundial 2025 están arriba de 4,000 dólares en casa de los Dodgers

La fiebre por Shohei Ohtani y los Dodgers ha disparado los precios para la Serie Mundial 2025. En el mercado oficial y la reventa, los boletos ya alcanzan cifras que superan los 4 mil dólares.

ESTADOS UNIDOS.- Aún a la espera de conocer a su rival en la Serie Mundial 2025, los precios por ver los partidos definitivos por el campeonato de las Grandes Ligas en la casa de los Dodgers de Los Ángeles ya están alcanzando precios que pueden superar los 4 mil dólares, una cifra que incluso podría crecer en próximas horas.

Los precios de la reventa ya superan a los costos oficiales. Cuando los Dodgers pusieron a la venta sus entradas esta semana tras clasificarse en la Nacional después de derrotar a los Cerveceros de Milwaukee iniciaron el boleto más barato en $881.95 dólares, con un costo de 800 dólares más el resto por una cuota de servicio.

El costo más alto de forma oficial era de 1,510.05 dólares, pero estos boletos solo se venden como parte del paquete de la temporada regular y se encuentran a nivel de campo, cerca del bullpen.

Pero el sábado, según reporta ESPN Estados Unidos, la situación cambió y los boletos más baratos ya habían pasado a los 900 dólares en la reventa, una escalada menor en comparación con el precio de salida, aunque el más costoso llegaba hasta los tres mil dólares, esto si la serie empieza en Toronto, Canada contra los Blue Jays. En caso de ser ésta la serie definitiva, el cuadro de California tendrá tres partidos en casa iniciando el lunes 27 de octubre.

Sin embargo, si la serie empieza en el Dodger Stadium desde el viernes 24 de octubre contra los Seattle Mariners, los precios escalan a los 950 dólares de entrada y de 4,500 dólares como el más costoso. En este caso el cuadro angelino tendrá hasta cuatro encuentros en su sede.

Estos precios no incluyen las suites de lujo ni zonas VIP, por lo que serían de una grada general.

La expectativa por los Dodgers es alta dado que son el primer equipo de la Liga Nacional que repite aparición en la Serie Mundial desde 2009, pero también por las actuaciones de Shohei Ohtani, la superstrella japonesa.

¿Quién será el rival de los Dodgers en la Serie Mundial 2025?

La Serie de la Liga Americana reinicia este domingo con ventaja para los Mariners 3-2 ante Toronto.

Si Seattle se impone este domingo avanzarán a la serie mundial, pero en caso contrario tendrán que ir al juego definitivo el lunes a las 18:00 horas.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.