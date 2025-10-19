Caminata estatal contra el cáncer de mama reafirma compromiso por la salud

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el lema “Si tú estás bien, todo está mejor”, la Secretaría de Salud de Tamaulipas conmemoró el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama con la cuarta edición de la Caminata Estatal de Concientización, encabezada por el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro.

Acompañado por la dirigente de la burocracia estatal, Blanca Valles Rodríguez; la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López; y su esposa, Yolanda Rivera de Hernández, el funcionario estatal dio el banderazo de salida a esta jornada que busca fortalecer la sensibilización, la prevención y la detección oportuna de este padecimiento que afecta principalmente a las mujeres.

El contingente partió de la avenida 17 y culminó en la explanada del Paseo Méndez, donde cientos de trabajadores del gobierno estatal, instituciones de salud y ciudadanía en general se sumaron al llamado para reforzar la lucha contra el cáncer de mama.

Durante su mensaje, Hernández Navarro destacó que en Tamaulipas se avanza con paso firme en el combate a este problema de salud pública, gracias al respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado acciones concretas para fortalecer la infraestructura médica y la detección temprana.

“Estamos unidos en una lucha que nos involucra a todos. Con el apoyo del gobernador hemos instalado aceleradores lineales y dispositivos iBreast Exam en distintos municipios, herramientas que permiten detectar a tiempo posibles casos de cáncer de mama”, señaló.

El titular de Salud hizo un llamado a la población a mantener hábitos saludables, practicar actividad física como caminar, y acudir a los estudios de tamizaje de acuerdo con la edad y las recomendaciones médicas, recordando que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo.

En el evento también estuvieron presentes la diputada Katalyna Méndez Cepeda; el delegado del IMSS, José Luis Araiza Aguilar; el subdirector médico del ISSSTE, Iván Cortina; la directora de la Unidad de Enfermería, Irma Barragán Alvarado; y la titular del Distrito de Salud para el Bienestar número 1, Zelenney Rodríguez Mendoza, entre otras autoridades.

Por Raúl López García