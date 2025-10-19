Del desierto al agua: el altiplano tamaulipeco renace con acuacultura

El subsecretario de Pesca y Acuacultura en el Estado, Jorge Montañer Mendoza, destacó que la zona del Altiplano tamaulipeco, hoy figura como un ejemplo del aprovechamiento sustentable y productivo

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En una de las regiones más áridas de Tamaulipas, donde el paisaje se tiñe de tonos ocres y el agua escasea, la acuacultura se ha convertido en un motor inesperado de desarrollo.

El subsecretario de Pesca y Acuacultura en el Estado, Jorge Montañer Mendoza, destacó que la zona del Altiplano tamaulipeco (particularmente en el municipio de Miquihuana) hoy figura como un ejemplo del aprovechamiento sustentable y productivo de los recursos en condiciones extremas.

En entrevista para Expreso, explicó que esta actividad ha comenzado a generar empleo directo e indirecto en comunidades rurales donde antes las oportunidades eran escasas.

Y es que la instalación de estanques, el manejo de crías y las tareas de mantenimiento han permitido involucrar a familias completas, dinamizando el comercio local y provocando una derrama económica que se refleja en pequeños negocios, transporte y servicios complementarios.

“Estamos generando el proyecto de la trucha arcoíris, y en unos meses más estaremos ya cosechando, generando empleo para la población del altiplano».

«Incluso el gobernador planea visitar la zona para degustar la primera producción”, explicó Montañer Mendoza, al detallar que el programa ha permitido llevar beneficios directos a comunidades miquihuaneneses como la Marcela y Valle Hermoso, con una inversión superior al millón de pesos.

El funcionario subrayó que este impulso a la acuacultura no solo representa una nueva alternativa económica, sino también una estrategia integral de desarrollo rural.

“No se trata únicamente de criar peces, sino de mejorar caminos, fortalecer la infraestructura hidráulica y dotar de energías limpias a los productores. Es una inversión que transforma la calidad de vida de las familias del altiplano.”

La iniciativa forma parte de los convenios firmados entre el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), impulsados por el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela, con un enfoque de inclusión social y sostenibilidad.

“Estamos siendo muy incluyentes con la participación de mujeres productoras, siguiendo la instrucción de la Presidenta de la República en este año de la mujer”, apuntó Montañer Mendoza.

El proyecto de la trucha arcoíris, antes impensable en una región desértica, hoy simboliza la capacidad de adaptación y la visión de desarrollo sustentable que Tamaulipas impulsa en todos sus rincones.

“La acuacultura del altiplano es una muestra de que cuando hay voluntad, innovación y apoyo institucional, hasta el desierto puede dar vida”, concluyó.

Por. Antonio H. Mandujano