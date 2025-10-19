Difunden presunto video del momento en que roban joyas del Museo de Louvre

El video se aprecia como una persona está sacando las joyas que se encontraban en vitrinas de alta seguridad.

PARÍS.- París se paralizó este fin de semana al confirmarse que habían robado el Museo del Louvre, casa de La Mona Lisa. Tras varias horas de averiguaciones se confirmó que fueron ocho las piezas que fueron sacadas de uno de los museos más importantes del mundo. Las joyas, de un «valor patrimonial inestimable«, habrían sido robadas en tan solo 7 minutos. Ahora, horas más tarde se presentó un presunto video en redes sociales donde se muestra cómo fue el robo.

Los encargados de compartir el video donde se muestra a una persona sacando las joyas de las vitrinas de alta seguridad fueron BFMTV, una de las cadenas de televisión más importantes de Francia, por lo que de inmediato se volvieron virales las imágenes de la persona que, supuestamente, habría robado las joyas de valor inestimable del Museo Louvre.

En el clip compartido en redes sociales se aprecia como una persona está metiendo la mano, de manera «discreta» a una de las vitrinas de alta seguridad de la Galería de Apolo. La toma compartida muestra un celular que habría grabado el momento preciso en el que uno de los ladrones sacó las joyas de la vitrina del Museo del Louvre.

Se tiene que mencionar que en la toma no se muestra cuando saca las joyas o cuando la vitrina queda vacía. Lo único que se puede ver en el clip compartido por la cadena de televisión francesa es que una persona introduce su mano a una de las vitrinas de alta seguridad de la galería donde se robaron ocho piezas de un valor patrimonial inestimable.

¿Cuáles fueron las joyas robadas del Museo Louvre?

De acuerdo con información presentada por el Ministerio de Cultura de Francia, fueron nueve las piezas que sacaron de la Galería Apolo, del Museo Louvre, pero durante la huída los asaltantes perdieron la corona de la emperatriz Eugenia esposa de Napoleón III. La corona habría sido encontrada cerca del recinto, por lo que fueron un total de ocho piezas las que fueron robadas de la casa de La Mona Lisa.

Entre los objetos robados, todos del siglo XIX, se encuentran: el collar del conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, el collar de esmeraldas de María Luisa, la diadema de la emperatriz Eugenia y algunos otros objetos que se encontraban en las dos vitrinas de alta seguridad que fueron saqueadas del Museo del Louvre.

Laurent Nuñez, ministro de Interior de Francia, explicó que se está haciendo la búsqueda de tres o cuatro ladrones que habrían ingresado al museo usando un brazo articulado que estaba en un camión. El propio Laurent explicó que los asaltantes estuvieron dentro de la Sala Apolo durante siete minutos, tiempo en el que lograron sacar los objetos que se encontraban dentro de dos vitrinas.

Algunas de las joyas robadas del Museo Louvre | AFP

Dentro de los primeros informes se confirmó que los asaltantes iban equipados con pequeñas motosierras para abrir las vitrinas y poder quedarse con todos los objetos que se encontraban dentro de cada una de ellas. Ahora queda esperar a que las autoridades informen poco a poco sobre la investigación y cuando se logre dar con el paradero de los ladrones que sacaron loas ocho joyas del siglo XIX.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.