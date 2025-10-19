Estos estados iniciarán la semana con lluvias

Diversos fenómenos como el frente frío número 8, canales de baja presión y el ingreso de humedad al país ocasionarán precipitaciones en esas entidades.

MÉXICO.- Este lunes 20 de octubre de 2025, 11 estados del país iniciarán la semana con lluvias fuertes e intensas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diversos fenómenos climáticos como el frente frío número 8, canales de baja presión y el ingreso de humedad al país ocasionarán precipitaciones en esas entidades.

Estos son los estados habrá lluvias fuertes e intensas:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros: región Los Tuxtlas y Olmeca de Veracruz, y Selva, Fronteriza y Soconusco de Chiapas.

con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros: región Los Tuxtlas y Olmeca de Veracruz, y Selva, Fronteriza y Soconusco de Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros: región Papaloapan, Veracruz; Papaloapan, Istmo y Sierra Norte de Oaxaca, y Sierra y Chontalpa en Tabasco.

con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros: región Papaloapan, Veracruz; Papaloapan, Istmo y Sierra Norte de Oaxaca, y Sierra y Chontalpa en Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros: regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra de Puebla; sureste de Guerrero; región La Montaña de Veracruz; sur y suroeste de Campeche; noreste y este de Yucatán y norte y centro de Quintana Roo.

de 25 a 50 milímetros: regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra de Puebla; sureste de Guerrero; región La Montaña de Veracruz; sur y suroeste de Campeche; noreste y este de Yucatán y norte y centro de Quintana Roo. Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros: Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México.

de 5 a 25 milímetros: Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México. Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros: Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

El frente frío ocasionará lluvias intensas en Veracruz y Chiapas

Según las previsiones del SMN, este lunes el frente frío número 8 se desplazará sobre el Golfo de México; este fenómeno entrará en interacción con un canal de baja presión y con una vaguada, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la Península de Yucatán, así como en el oriente y sureste del país, con pronóstico de lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz y Chiapas.

La masa de aire frío asociada al frente ocasionará el refrescamiento de las temperaturas en el oriente del país, y viento de componente norte con rachas de 35 a 50 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, así como rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Oaxaca, indica el SMN, el cuál prevé que, durante la noche, el frente frío número 8 y su masa de aire frío asociada avancen hacia el norte y dejen de afectar al territorio nacional.

Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país. Foto: Cuartoscuro

En Oaxaca y Chiapas, zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico

Mientras tanto, en estados del norte, occidente y centro de México se esperan lluvias y chubascos debido a la interacción de un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, además de divergencia. Al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas se localizará la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas entidades

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.