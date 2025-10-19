Hay seis detenidos tras agresión a agentes federales en Acapulco: Harfuch

Ataque armado en Acapulco deja tres agentes heridos y un agresor muerto.

ACAPULCO, GUERRERO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de seis personas, además del aseguramiento de armas y drogas, tras el ataque armado registrado la mañana del sábado 18 de octubre contra elementos federales en la colonia El Roble, en el municipio de Acapulco.

El saldo preliminar del enfrentamiento es de tres elementos heridos, quienes se encuentran fuera de peligro, y un agresor abatido durante la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad.

Ataque directo contra personal de la SSPC

De acuerdo con el parte oficial, el ataque ocurrió alrededor de las 9:00 horas, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra los agentes que realizaban labores de seguridad e investigación sobre la avenida del Taller, una zona con alta incidencia delictiva en el puerto.

Los elementos de la SSPC repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos, lo que derivó en un intenso intercambio de disparos que alarmó a los vecinos del sector.

Gracias al sistema de videovigilancia del C5 Acapulco y a la rápida reacción de las fuerzas de seguridad, se logró la detención de cuatro personas inicialmente —un presunto agresor y tres mujeres vinculadas al ataque— y posteriormente la captura de dos más, entre ellos Antonio “N”, identificado como presunto autor intelectual del atentado.

Operativo conjunto y respuesta inmediata

El funcionario federal destacó que las acciones fueron posibles gracias a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, quienes mantienen un despliegue operativo terrestre y aéreo en toda la zona.

Continuamos con las operaciones y agradecemos a la gobernadora Evelyn Salgado y a la Secretaría de Salud de Guerrero por su apoyo y atención oportuna a nuestros compañeros”, escribió García Harfuch en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Las autoridades indicaron que los detenidos fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad para su puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Aseguramiento de armas y drogas

Durante el operativo de reacción inmediata, se aseguraron armas largas, cortas, cargadores y paquetes de droga.

Aunque no se ha precisado el tipo de estupefacientes ni la cantidad, fuentes policiales confirmaron que los objetos incautados serán analizados por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) para fortalecer la carpeta de investigación.

Las autoridades mantienen patrullajes permanentes y recorridos pie tierra en colonias estratégicas de Acapulco, además del monitoreo aéreo y la vigilancia continua mediante cámaras del C5 estatal, con el fin de garantizar la seguridad de la población.

Acapulco, zona prioritaria de seguridad

El puerto de Acapulco de Juárez, uno de los principales destinos turísticos de Guerrero, ha sido catalogado como zona prioritaria de atención en materia de seguridad pública por el Gobierno de México debido al repunte de la violencia vinculada al crimen organizado.

Durante los últimos meses, el municipio ha registrado diversos operativos federales para reforzar la presencia de la Guardia Nacional, la SSPC y la Policía Estatal, como parte de la estrategia de pacificación y recuperación del orden en la región.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.