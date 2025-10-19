Karely Ruiz debuta como boxeadora y gana por nocaut

La influencer mexicana Karely Ruiz debutó en el boxeo venciendo por nocaut a Karina García en el evento Stream Fighters 4

MÉXICO.- La influencer Karely Ruiz fue la gran protagonista del Stream Fighters 4, la esperada velada organizada por Westcol la noche del sábado 18 de octubre en el Coliseo Medplus. En uno de los combates más esperados por los fans del entretenimiento digital, la regiomontana se impuso con autoridad a Karina García por nocaut técnico en el tercer round, firmando así una de las victorias más comentadas de la noche.

El evento, transmitido en plataformas de streaming y seguido por miles de espectadores, combinó espectáculo, rivalidad y emoción, pero fue el dominio de Karely lo que acaparó todas las miradas. Desde el primer asalto, mostró confianza, precisión y una estrategia bien trabajada, mientras Karina intentaba mantenerse en pie ante los ataques cada vez más intensos de su rival.

UNA PELEA QUE ENCENDIÓ LAS REDES Y ROMPIÓ EXPECTATIVAS

Aunque Karely Ruiz no tiene experiencia profesional en el boxeo, su preparación fue evidente. Su potencia y control del ritmo del combate le permitieron tomar ventaja desde los primeros minutos. El desenlace llegó en el tercer round, cuando una serie de combinaciones certeras obligaron al árbitro a detener el enfrentamiento para proteger a Karina García, decretando así la victoria por KO técnico.

El público estalló en aplausos, mientras en redes sociales el nombre de Karely Ruiz se volvió tendencia casi de inmediato. Hashtags como #KarelyRuizGanadora y #StreamFighters4 dominaron las plataformas digitales, reflejando el impacto de una pelea que fue mucho más allá del ring.

LA RIVALIDAD DIGITAL QUE TERMINÓ EN EL CUADRILÁTERO

Semanas antes del evento, Karely y Karina habían protagonizado una intensa rivalidad en redes sociales, intercambiando indirectas y declaraciones que calentaron la previa. Ese ambiente de tensión se trasladó al combate, donde cada golpe parecía responder a la expectativa acumulada por millones de seguidores.

Con esta victoria, Karely Ruiz consolida su posición como una de las personalidades más destacadas en el universo de las veladas de creadores, un formato que mezcla deporte, espectáculo y figuras del mundo digital. Su determinación y disciplina demostraron que también puede brillar fuera de las redes, dejando abierta la puerta a nuevos retos en el ámbito deportivo y del entretenimiento.

El Stream Fighters 4 cerró con broche de oro gracias a este enfrentamiento lleno de emoción y rivalidad mediática. Y aunque hubo varias peleas destacadas, la gran vencedora de la noche fue Karely Ruiz, quien demostró que, dentro y fuera del ring, sabe cómo generar impacto.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.