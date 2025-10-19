Omite señal de alto y causa carambola

El percance múltiple se registró este sábado en el peligroso crucero del 9 Mina, los daños materiales ascienden a 30 mil pesos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un fuerte accidente automovilístico ocurrió la noche de este sábado en el cruce de la calle 9 y Mina, con la participación de tres vehículos.

El incidente se registró alrededor de las 19:00 horas.

Según los reportes, el presunto responsable es el conductor de un Nissan Versa de modelo reciente, con placas de Tamaulipas.

El automóvil, ocupado por un hombre y una mujer jóvenes, se desplazaba de poniente a oriente por la calle Mina. Al llegar al cruce con la calle 9, por causas aún no determinadas, el conductor omitió la señal de alto e impactó la parte trasera de una camioneta Ford Lobo que circulaba de norte a sur.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la Ford Lobo perdió el control y colisionó contra una camioneta Ford Explorer que estaba estacionada en la acera del lado derecho.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, los daños materiales se estimaron en aproximadamente 30 mil pesos. Agentes de tránsito municipal acudieron al lugar para elaborar el reporte correspondiente y ordenaron el traslado de los vehículos al depósito, ya que las partes involucradas no llegaron a un acuerdo.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón