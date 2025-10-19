Refuerza Salud vigilancia ante riesgo de dengue por lluvias en Tamaulipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Ante el incremento de lluvias en el estado, la Secretaría de Salud de Tamaulipas reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica y control del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. El subsecretario de Salud Pública, Rembrandt Reyes Nájera, informó que, aunque la incidencia actual se mantiene estable, las condiciones de humedad podrían generar un repunte en las próximas semanas.

“El monitoreo del dengue se realiza semanalmente en toda la entidad. Hasta el momento no hemos observado un incremento en los casos, pero es esperado que, con la temporada de lluvias, haya una mayor circulación de mosquitos y, por consecuencia, un posible aumento en la transmisión del virus”, explicó el funcionario estatal.

Reyes Nájera destacó que durante los últimos tres o cuatro meses la circulación del virus se ha mantenido baja, lo que reduce el riesgo de contagio.

“Aunque hay presencia de mosquitos, la probabilidad de que estén contaminados es menor. No deja de ser una plaga molesta, pero lo importante es conservar la tendencia a la baja que hemos tenido”, añadió.

El subsecretario subrayó que la dependencia mantiene activa la estrategia de vigilancia epidemiológica y control vectorial, concentrando esfuerzos en las zonas donde se registra una mayor cantidad de casos. “Las acciones se enfocan en la fumigación, el control herbario y la promoción de la salud, incentivando la participación comunitaria para mantener patios y viviendas libres de criaderos”, detalló.

De acuerdo con el último reporte, Tamaulipas contabiliza 479 casos confirmados de dengue, de los cuales 299 son no graves, 168 presentan signos de alarma y 12 se consideran graves. Los municipios con mayor incidencia son Ciudad Madero con 133 casos, Tampico con 115, Matamoros con 94, Altamira con 42, El Mante con 28 y Reynosa con 12.

Reyes Nájera señaló que los contagios se concentran principalmente en la zona sur y norte del estado, aunque el nivel general continúa siendo bajo.

Asimismo, informó que se mantienen cuatro defunciones confirmadas por esta enfermedad, mientras que otros casos sospechosos permanecen bajo dictaminación.

“Más que una alarma, lo que mantenemos es una vigilancia constante, tanto en el aspecto epidemiológico como en el entomológico. Estos indicadores nos permiten medir la infestación de mosquitos y actuar con rapidez en las áreas que lo requieran”, puntualizó.

Finalmente, el funcionario llamó a la ciudadanía a eliminar recipientes con agua estancada, mantener limpios sus patios y colaborar con las brigadas de salud. “El control del dengue no depende solo del Gobierno; es un trabajo conjunto con la comunidad para evitar la propagación del mosquito y proteger la salud de todos”, concluyó.

Por. Raúl López García