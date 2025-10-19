SMN vigila dos zonas de baja presión que podrían convertirse en los ciclones tropicales ‘Melissa’ y ‘Néstor’

La alerta fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de la Conagua, muy temprano este domingo 19 de octubre

MÉXICO.- La presencia de dos zonas de baja presión localizadas en el océano Atlántico, provocaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertará a la población sobre su transición a ciclones tropicales en los próximos días; se trata de Melissa y Néstor, correspondientes a los números 13 y 14 de la temporada de huracanes que este 2025 terminará el 30 de noviembre, es decir, en poco más de un mes.

Ante las afectaciones que dejaron a su paso las lluvias ocurridas en estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, hace tan sólo diez días, se pide a la ciudadanía en México mantenerse informados sobre lo que emita el SMN, para mantenerse a salvo en caso de vivir en zonas vulnerables a deslaves, inundaciones y encharcamientos.

A continuación te compartimos las previsiones para que tanto Melissa como Néstor se conviertan en ciclones tropicales y cuáles serían los estados afectados para esas fechas.

¿Cuándo se convertirán Melissa y Néstor en ciclones tropicales?

Según el SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y su pronóstico más reciente, la primera zona de baja presión, es decir, Melissa, está asociada con una onda tropical en el Atlántico Central, manteniendo 10 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, es decir, para el martes 21 de octubre.

El porcentaje de convertirse Melissa en ciclón tropical en los próximos siete días, aumenta un 30 por ciento, por lo que de no convertirse en ciclón tropical el próximo martes, la probabilidad se acrecienta para que lo haga entre viernes y sábado. Su ubicación es de aproximadamente 3 mil 750 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y presenta un desplazamiento hacia el oeste, con una velocidad estimada entre 32 y 40 kilómetros por hora, rumbo al Caribe.

En el caso de Néstor, la segunda zona de baja presión, está ubicada frente a la costa oriental de Estados y conserva hasta 10 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico tanto a 48 horas como en el lapso de siete días que se maneja con Melissa. Su sistema se encuentra a 3 mil 465 kilómetros al noreste de las costas de Quintana Roo, sin representar peligro para el territorio mexicano.

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo a protección civil, los ciclones tropicales son fenómenos naturales que se originan y desarrollan en mares y aguas cálidas y templadas, con nubes tempestuosas, fuertes vientos y lluvias abundantes. Según la velocidad de los vientos, este fenómeno se clasifica en:

Depresión tropical, cuando sus vientos son menores a 63 kilómetros por hora.

Tormenta tropical, cuando sus vientos son entre 63 kilómetros por hora y 118 kilómetros por hora.

Huracán, cuando los vientos alcanzan una velocidad mayor a los 118 kilómetros por hora.

En México, la temporada de ciclones comienza en el mes de mayo en el océano Pacífico, mientras que en el océano Atlántico es en junio. Para ambos océanos, la actividad concluye a finales de noviembre.

¿Cómo se detectan y pronostican las trayectorias de los ciclones?

De acuerdo a lo informado por el Gobierno de México, éstos se detectan y se pronostican sus trayectorias a través de satélites meteorológicos se vigilan los mares tropicales, los cuales envían imágenes en tiempo real a los centros de monitoreo para su estudio y pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional opera diversas redes de observación distribuidas estratégicamente en el país. Para elaborar pronósticos de la trayectoria e intensidad del fenómeno, existen varios modelos meteorológicos los cuales permiten emitir avisos de alerta de las condiciones del ciclón para que las autoridades y la población actúen, oportunamente y lleven a cabo las medidas preventiva

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO