Terrible choque deja 5 personas sin vida y 5 lesionadas en carretera Victoria-Zaragoza

El trágico accidente se registró a la altura del kilómetro 92, muy cerca del entronque con la carretera Victoria-Monterrey.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- De nueva cuenta, la carretera Victoria-Zaragoza se tiño de sangre luego de convertirse en escenario de un fuerte accidente en el que 5 personas perdieron la vida y 5 más salieron lesionados.

Eran alrededor de las 3:00 de la tarde cuando se recibieron varias llamadas al número de emergencias 911 en el que describían un escalofriante hecho.

Los usuarios mencionaron que a la altura del kilómetro 92 de la citada rúa, muy cerca del entronque con la carretera Victoria-Monterrey había dos unidades destrozadas y cuerpos sin vida tendidos entre la maleza.

De manera inmediata, cuerpos de emergencia de diversas corporaciones llegaron hasta el sitio donde confirmaron lamentablemente lo que ya anunciaban en las llamadas telefónicas.

Fueron un total de cinco personas fallecidas y cinco heridos que fueron trasladados a diversos hospitales de la capital.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades en el sitio indicaron que aparentemente cuatro de las víctimas mortales viajaban en una Nissan Frontier con placas de Nuevo León mientras que el quinto lo hacía en una camioneta Mazda con placas de Tamaulipas.

Ambas unidades quedaron completamente destrozadas y se presume que fue una invasión de carril la causa del violento impacto.

El encontronazo fue tan brutal que varias de las personas salieron eyectadas por las ventadas de las unidades.

La zona fue acordonada por autoridades estatales por lo que la circulación quedó cerrada en ambos sentidos.

Personal de la unidad general de investigación de la Fiscalía General de Justicia trabajó dentro de la zona perimetrada y una vez recolectada la evidencia se ordenó el levantamiento de los cuerpos para su traslado al semefo donde les practicarán la necropsia de ley.

Fotos Héctor Perales

Alejandro Dávila

Expreso.