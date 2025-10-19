VIDEO: Abuelito conmueve al festejar su cumpleaños con temática de ‘Acércate a Rocío’

MÉXICO.- El amor que los nietos tienen por sus abuelitos muchas veces no tiene límites. Eso fue lo que una joven mostró al festejarle su cumpleaños a Don Rafa con temática del programa Acércate a Rocío, debido a que el adulto mayor es su fan número uno y ahora están buscando a la conductora Rocío Sánchez Azuara para que le mande un saludo y vea lo mucho que le gusta sintonizarla.

Don Rafa cumplió 83 años y para celebrar su vida, su familia tuvo un gesto muy especial al llevarle un pastel decorado con todos los elementos distintivos del programa Acércate a Rocío de TV Azteca. Y no se trató de algo sencillo, al centro llevaba una portada hecha con oblea de uno de los programas de Rocío Sánchez Azuara junto al rostro del abuelito, quien estaba feliz de ver su sorpresa.

«Rocío y tu familia te desean felices 83 años Don Rafa», decía el pastel blanco con azul, mientras el abuelito lo sostenía en sus manos.

La usuaria de TikTok (@itscorinaromanque), quien compartió el video en su perfil añadió a la descripción que su abuelito es fiel seguidor del programa de Rocío, por lo que decidieron hacerle su pastel de ella y vaya que fue una grata sorpresa para Don Rafa, quien veía su pastel emocionado y feliz, mientras le cantaban las Mañanitas.

En el video se puede ver que Don Rafa no cabía de la emoción al ver su pastel de cumpleaños | TikTok @itscorinaromanque

Familia de Don Rafa busca a Rocío Sánchez Azuara

Pero la familia de Don Rafa quiere que la emoción del abuelito se multiplique. Ahora están buscando a la conductora Rocío Sánchez Azuara para que le mande un saludo, así que ya comenzaron a etiquetar a la presentadora en el video para que llegue hasta ella y puedan completar el festejo por los 83 años del adulto mayor.

Usuarios en redes sociales quisieron unirse a la labor de la familia y algunos han mencionado en los comentarios del clip que ya enviaron la grabación a las cuentas de redes sociales de Rocío para que ella pueda verlo. Hasta ahora no han tenido éxito, ya que la conductora no ha respondido, ni se ha hecho presente con algún saludo a través de sus perfiles, pero otros internautas aseguran que sí lo hará, ya que suele complacer a sus fans.

«Ayúdame a etiquetarla para que le mande un saludo», piden en la descripción del video.

Cumpleaños de Rocío Sánchez Azuara se hace viral

Apenas tiene unas horas de que se compartió el video de Don Rafa festejando su cumpleaños con un pastel de Acércate a Rocío y el video ya se hizo viral. Hasta ahora lleva más de 300 mil reproducciones y cientos de comentarios por parte de los usuarios, quienes se han sentido conmovidos por la reacción del abuelito al ver su pastel, pero también por la cariñosa acción de su familia al complacerlo con uno de sus mayores gustos.

En la portada del pastel apareció Don Rafa como si fuera parte de uno de los episodios de Acércate a Rocío. | Foto: TikTok @itscorinaromanque

Algunos señalaron que sus abuelitos también son súper fans del programa, otros le echaron porras e incluso pidieron que le dieran un abrazo a Don Rafa de su parte por sus 83 años de vida. Pero sin duda alguna, los comentarios más repetidos fueron los de tiktokers que «murieron de ternura» al ver el video.

«Mi abuelito también era fan, decía que le sorprendía que nunca repetía ropa».

«Estaba muy feliz con su pastel».

«Mi abuelita no es la única que mantiene a Rocío».

«Amiga mi abuela igual es super fan de Rocío».

«Mi papá también era fan de ella, le ayudaba a mi mamá a preparar todo para el negocio y apenas daban las 7 pm, que era la hora del programa de Rocío, él se iba a sentar a verla y nadie lo podía interrumpir».

«Mis abuelitos desde que despiertan hasta que se duermen se la pasan viendo a Rocío».

«Muero de ternura, qué tierno Don Rafa, que cumpla muchos años».

